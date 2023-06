El PP, a la caza del voto 'residual' de CS: "Su apoyo no es gratis, tenemos que ganárnoslo"

El Partido Popular tiene un nuevo caladero en el que pescar votos de cara al 23 de julio. Unas papeletas en las que ya había puesto el foco antes de que Ciudadanos renunciara a presentarse a las elecciones generales y en los que echará el resto en los próximos 51 días. Su objetivo es captar a los cerca de 300.000 votantes que el 28M se decantaron por un partido en declive. Tras confirmarse su desaparición con la puerta que cerró CS, se abre a su vez nuevas oportunidades al PP. El equipo de Alberto Núñez Feijóo recoge el guante y se lanza a absorber lo que resta del centro político, asumiendo, que este podría o abstenerse o marcharse al otro lado del tablero político.

Porque si bien estiman los populares que un gran porcentaje del electorado naranja se traspasó al PP en las recientes municipales y autonómicas -CS perdió más de 2.400 concejales votos y PP ganó 2.375 concejales con respecto a 2019-, también son conscientes de que se enfrentan al electorado más complicado: los 300.000 más férreos a la formación. "Confiamos que de manera natural un porcentaje de esos votos se vayan al PP, pero otro nos lo vamos a tener que ganar", sostienen desde la dirección nacional, que también advierten de que esos 300.000 votos podrían irse al PSOE. "No es gratis. Hay un votante de CS muy centrista y socialdemócrata".

Es más, los dirigentes naranjas continúan apelando al voto del centro. "El espacio liberal solo puede representarlo un partido como Ciudadanos, que quiere una menor incidencia de la Administración en la vida de los españoles", señaló el pasado martes el secretario general de la formación, Adrián Vázquez, al transmitir la decisión final del partido. Otros diputados piden también el voto nulo o la abstención, al entender que quien ha confiado en CS el 28M solo puede encontrar el centro en esta formación ausente en las generales. Solo la diputada María Muñoz apeló al voto del PP, aunque sin nombrarlo específicamente. "Es hora de votar y solo hay una opción posible para cambiar este país", tuiteó en su renuncia al cargo tras el fiasco del 28M.

En Génova dicen no haber analizado aún la situación. Cierto es que apenas se ha cumplido una semana desde que se celebrasen los comicios y menos aún desde que Pedro Sánchez anunciara, por sorpresa, un adelanto de las elecciones generales. Por el momento, los populares no aplicarán otra estrategia que la de apelar a su voto -como ya hizo Feijóo en campaña-, "prestarles atención y mostrar interés", como a cualquiera de ambos lados. "No mandaremos un mensaje concreto, sino que será trasversal", también dirigido a socialistas preocupados con propuestas concretas, explica el equipo más próximo al líder popular.

Feijóo se empleará en la nueva campaña en desvelar su proyecto de país. Un proyecto en el que dice ha puesto a trabajar a su equipo en el último año y en el que apretará a cuenta del adelanto electoral. Hasta ahora, ha desvelado que su proyecto económico pasará por la bajada de impuestos, sobre todo a rentas medias y bajas a quienes promete deflactarles la renta de hasta 40.000 euros, mantener las ayudas de la luz y el gas, de la cesta de la compra, eliminar el impuesto al plástico, el impuesto al patrimonio y recuperar la bonificación del combustible.

Para paliar este gasto, Feijóo se propone, entre otras cosas, reducir los actuales 22 ministerios a 13 y huir de promesas electoralistas como la ayuda a mayores para ir al cine por dos euros los martes o bonificar a la mitad los viajes a jóvenes en verano. Y en política exterior, busca priorizar la relación con Marruecos.

Con todo ello, quiere hacer una campaña propositiva y tranquila. Ante una posible bajada de participación por la fecha escogida para las elecciones -en plenas vacaciones de verano-, su estrategia será la de animar a votar por correo; ante el duro discurso que vaticinan por parte del PSOE, combatir con un perfil "educado"; y mientras tanto, dilatar el posible diálogo con Vox en las comunidades autónomas.

Vigilar el voto por correo

Si Ciudadanos es una oportunidad en la que pescar, el voto por correo es una baza que cuidar para los populares. "El proceso electoral es sagrado. Hay que diferenciar entre la polémica que surgió cuando alguien quiso usarlo en vía fraude", explican desde Génova.

Así, el PP coloca en las juntas electorales la responsabilidad de vigilar el voto por correo tras la polémica del 28M. "Es la administración, las juntas electorales son las que tienen que estar vigilantes". Esto apenas dos semanas después de que Feijóo cargara contra el supuesto fraude de votos por parte de concejales socialistas -aunque defendiendo siempre el sistema electoral- y a poco menos de una semana de que la madrileña Isabel Díaz Ayuso acusara a Pedro Sánchez de un "pucherazo".