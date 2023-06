Cero autopsias, una fallecida rusa a bordo... crece el misterio del 'barco de los 007' repleto de espías y que se hundió en un lago italiano

Lo del barco de recreo que se hundió el domingo pasado en el lago Maggiore de Italia es una historia de película. Es de esas que no dudaríamos en tildar de inverosímil. A ver: un montón de espías se reúnen en un lago italiano para celebrar un cumpleaños (¿?). Se van de excursión en un barco y les sorprende un temporal. La embarcación se hunde y mueren cuatro personas. El resto se marchan a toda prisa para no dejar huella. Sin duda, increíble.

Eso, en resumen, es lo que ocurrió, pero como con los contratos, el diablo está en los detalles. Y he ahí el problema, que las autoridades no lo están poniendo fácil y, como dice el Corriere della Sera, "los interrogantes en lugar de disminuir aumentan".

Hemos contado lo ocurrido, lo que parece; al menos lo que se ha podido saber a simple vista. A última hora de la mañana del domingo, 21 agentes secretos de la AISE italiana y del Mossad israelí se embarcaron en una casa-flotante en una excursión por el lago Maggiore. Desembarcaron en Isola dei Pescatori, una de las islas del lago. Comen en el restaurante Il Verbano, un local con estrella.

Al regresar, a sólo a cien metros de la costa de Varese, les sorprende un temporal. Hubo rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora. El barco naufragó. La mayoría de los pasajeros logró llegar a la orilla nadando. Otros fueron rescatadas por embarcaciones que se encontraban en la zona. Pero cuatro perdieron la vida.

El patrón del barco, un hombre sin rastro

Los dos espías italianos fallecidos son Claudio Alonzi, de 62 años y Tiziana Barboni, de 53 años. El israelí es Shimoni Erez, de 50 años y agente jubilado del Mosad, como confirmó el Ministerio de Exteriores de ese país. La cuarta víctima es Anya Bozhkova, de nacionalidad rusa y esposa de Claudio Carminati, patrón de la embarcación.

Claudio Carminati, lo skipper con un passato «fantasma». Una vita all'estero e l'aggancio con gli 007 https://t.co/oZvgVY24bo — Corriere della Sera (@Corriere) June 2, 2023

Ahora Carminati está siendo investigado como responsable de homicidio y naufragio. Cuenta el Corriera della Sera que esta persona no aparece por ninguna parte en los datos del catastro: "Nada le vincula a un territorio, ni en Italia ni en el extranjero, donde habría vivido mucho tiempo habiendo aprendido bien el francés y el búlgaro". El periódico sugiere que "valioso apoyo para los servicios, fue capaz de no dejar rastro". Se sospecha que estaba allí para colaborar con los agentes secretos.

¿Espías del exterior en el interior?

Las preguntas sin respuesta se acumulan. Por ejemplo: los espías italianos que iban a bordo del barco eran de la AISE, la agencia gubernamental de Italia que realiza actividades para la seguridad nacional fuera de sus fronteras (la AISI se ocupa de trabajar dentro del país). ¿Qué hacían entonces en el lago junto a sus colegas de Israel?

Simulaban festejar un cumpleaños, cuando puede que estuvieran espiando a los millonarios rusos "debido a sus contactos con funcionarios iraníes"

El diario italiano recuerda que en la zona hay presencia de oligarcas rusos, personas que recientemente compraron propiedades allí. El periodista Andrea Galli estima que los 21 espías posiblemente simulaban festejar un cumpleaños, cuando puede que estuvieran espiando a los millonarios rusos "debido a sus contactos con funcionarios iraníes".

Sin declaraciones ni relato

Tras ser rescatados, los supervivientes -Carminati y 18 agentes- fueron interrogados por los carabinieri. Los espías de la Aise se limitaron a responder: "Soy funcionario de la Presidencia del Consejo". Los del Mossad: "Formo parte de una delegación gubernamental israelí". Y punto.

Es lo que se desprende de las investigaciones coordinadas por la Fiscalía, según informa la agencia italiana AGI. Sin embargo, el fiscal volverá a convocarlos en los próximos días para reconstruir cómo y por qué se hundió el 'Good... uria'.

¿Ninguna autopsia?

Como informa la agencia italiana Agi, no se ha practicado la autopsia a los cadáveres de las cuatro víctimas. Los cuerpos han sido devueltos a los lugares indicados por sus seres queridos. El médico forense comprobó que habían muerto ahogados y no presentaban signos de lesiones, y la fiscalía decidió no realizar más investigaciones.

El israelí Erez Shimoni fue enterrado con los más altos honores y en secreto. El Mossad ha insistido en que estaba ya jubilado y no en activo, pero en el diario La Reppublica se lee que "nadie cree que se llamara así".

Gli 007 naufragati al lago Maggiore e l’azione segreta contro i traffici di armi strategiche - di Gianluca Di Feohttps://t.co/QA5M1qBglp — Repubblica (@repubblica) June 2, 2023

El exespía recibió sepultura rodeado de funcionarios con máscaras sobre el rostro y en presencia del número uno del Mossad, David Barnea. Este periódico cree que la tragedia vino a interrumpir "una acción secreta contra el tráfico estratégico de armas".

Una rusa con permiso de residencia que no sabía nadar

El Corriere señala que Anya Bozhkova, esposa del capitán Carminati y que murió en el naufragio, hablaba ruso y no sabía nadar. Los agentes pudieron haber utilizado sus servicios como traductora. La mujer disfrutaba de un permiso de residencia ilimitado.

En medio de una muy oficial cortina de silencio, los investigadores intentan saber los motivos del accidente. El barco sólo tenía capacidad para 15 personas y había al menos 23 y también en la causa por la que no volvieron a la orilla al avecinarse el temporal.

Carminati podría enfrentarse a graves cargos por superar el aforo y haber dirigido la expedición pese al aviso de malas condiciones meteorológicas. La Fiscalía podría acusarlo de catástrofe culposa.