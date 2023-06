Desde hace trece años, un total de 60 familias vivían como okupas en un bloque de viviendas en Alcobendas. Este viernes, tras varios avisos de desalojo, la Policía ha expulsado a todos los okupas del inmueble. Todo ha comenzado a las 4:00 horas, cuando un total de 250 agentes de la Policía Nacional, antidisturbios y Policía Municipal. Además, también se han colocado dos dispositivos, uno de Protección Civil y otro de mando avanzado para dirigir las operaciones.

Así, El programa de Ana Rosa se ha trasladado al municipio madrileño, desde donde la reportera ha destacado: "Desde las siete de la mañana están desalojando vivienda por vivienda. 180 menores que, según las familias, no tienen otra alternativa habitacional".

Durante el operativo se han vivido momentos de auténtica tensión, sobre todo cuando una mujer ha caído al suelo y varios encapuchados han apartado las cámaras de televisión de manera violenta. "Aseguran que no tienen otra opción porque se les notificó del desalojo el pasado lunes", ha comentado la reportera del matinal.

El programa de Telecinco ha podido hablar en directo con dos de las vecinas afectadas por los desalojos, Luisa y Paula. La primera de ellas, una mujer de 46 años que ha destacado que no ha tenido otra opción que okupar la vivienda: "Pedimos un alquiler social, empezamos a hacer las cosas bien. Pero pagamos justos por pecadores, yo cobro una ayuda de 480 euros y me despidieron de la casa donde limpiaba por 20 euros. No somos delincuentes. De verdad, intentamos hacer las cosas bien, pero no podemos. Voy a ir a los servicios sociales".

Asimismo, Paula ha comentado: "Nos han tratado de muy malas formas, han pegado a un menor. Es un poco inhumano. En ningún momento nos han dado un alquiler social, lo hemos pedido y siempre lo han negado". Además, respecto a los vecinos problemáticos, ha apuntado: "Esa gente vive en otros edificios, se metió porque sí. No teníamos trato con ellos".

Desde el plató de Telecinco, Joaquín Prat ha preguntado a Paula si contaba con un trabajo, a lo que esta ha respondido que sí, pero que ni siquiera cobraba el salario mínimo: "Cobro 400 euros y, los meses buenos, 600 euros. No cobro ninguna ayuda. Ahora, a buscarnos la vida y a ver cómo lo hacemos. No me han dejado ni sacar la ropa. Nos han tratado fatal".

"En la casa se ha quedado mi ropa, la de mi madre, camas... En principio, nos habían dicho que nos iban a dejar sacar las cosas, pero luego nos han dicho que no. Además, en la casa se ha quedado mi ropa del trabajo, así que hoy no podré ni ir a trabajar, a lo mejor me echan", ha sentenciado Paula.