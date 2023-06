Pocholo Martínez-Bordiú desvela que le encontraron un tumor del que le tuvieron que operar mientras participaba en 'Hotel Glam' 

Pocholo Martínez-Bordiú ha participado en el programa El camino a casa de La Sexta, que conduce el escritor Albert Espinosa, un viaje en el tiempo por la infancia del invitado. El que fuera personaje destacado de la jet se ha abierto en canal con Albert, con quien coincide en que ambos están llenos de cicatrices por culpa de sus diversos problemas de salud. Espinosa ha padecido cáncer y perdió una pierna a raíz de la enfermedad, así como un pulmón y un tercio de hígado.

Por su parte, Martínez-Bordiú, cuyo nombre real es José María, como su padre, hermano del que fuera yerno de Franco, Cristóbal Martínez-Bordiú, desvela en el programa que cuando participó en el reality Hotel Glam (2003) le descubrieron un tumor en la glándula timo, encargada de que los sistemas nervioso e inmune funcionen. Pocholo, que explica que "me tuvieron que abrir", enseña a la cámara su cicatriz, mientras se desplaza con Albert es un autobús de los años 60. El aristócrata, empresario y showman recorrió con el creador de Pulseras Rojas un periplo sentimental, temporal y espacial por la Marbella en que creció.

En el programa, emitido ayer día 1, Pocholo estrena por fin una nueva mochila amarilla obsequio del programa, descubre los orígenes de su nombre, intenta colarse en su colegio donde estudió cuando le dicen que no pueden pasar y revela detalles íntimos, como el grave problema que le encontraron mientras concursaba en el reality y su amor por su madre.

El aristócrata (es conde de Gotor) dedica sus mejores elogios a esta mujer, Clotilde Bassós: "Ha sido mi talismán, lo máximo del mundo y la echo mucho de menos. Fíjate tú -le comenta a su interlocutor- tener que lidiar con un bicho como yo".

También recuerda a su padre, sobre todo, como una persona muy estricta. "Suspendí y mi padre me tiró la moto al pantano". Recuerda que con la ayuda de su madre "sacamos la moto y la arreglamos. Mi padre era muy duro", concluye. A pesar de su juventud díscola, rebelde y llena de excesos, como él mismo admite, Pocholo también reconoce que tuvo una infancia muy feliz, con sus cuatro hermanos, cerca de Marbella, cuando sólo era "un pueblito. Una vez al año, de premio nos llevaban a las fiestas con su noria, su feria...".

El apodo con el que lo conoce todo el mundo tiene un origen relacionado con su nacimiento y que también reveló en El camino a casa. Su madre contrajo hepatitis y durante el embarazo se la transmitió a él: "Yo nací de siete meses y en esa época tenía que ir un señor a pedir leche a otras madres porque no había leche en polvo, ni nada". Y de esa circunstancia surgió su popular nombre. "Está pocho, está pocho... Pocholo, que no me lo ha quitado nadie".

Es entrañable el encuentro de Pocholo con su profesor de inglés y dos amigos de la infancia que hace cuarenta años que no veía y con los que revivirá sus aventuras en bicicleta. Además, le enseña todos los secretos para hacer unos buenos espetos y desvela su faceta oculta en el mundo de la veterinaria, haciendo trastadas a los animales.

'El camino a casa' pretende hacer comprender por qué los 'celebrities' son como son hoy en día

Presentado por Albert Espinosa y producido por Atresmedia Televisión, este programa nos invita a regresar a los orígenes de importantes rostros del mundo de la música, la televisión, el deporte y el cine. Lo hace a través de la mirada de sus protagonistas, que deberán volver a hacer el mismo camino que cuando eran niños, del colegio a su casa. El programa nos hace comprender por qué estos celebrities son así hoy en día.