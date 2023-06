Borràs ya no es diputada tras aplicar la Mesa la decisión de la JEC de retirarle su escaño

Laura Borràs ya no es diputada del Parlament de Catalunya. Y por tanto, tampoco puede ser presidenta de la cámara catalana. La Mesa del Parlament decidió ayer en una reunión extraordinaria retirar definitivamente el escaño a Laura Borràs, mientras que, paralelamente, fijó para el próximo viernes 9 de junio a las 12 del mediodía un pleno extraordinario en el que se votará su relevo en la Presidencia del Parlament.

La retirada definitiva del escaño de la presidenta de Junts Per Catalunya, Laura Borràs, se puso en marcha de manera acelerada cuando a primera hora de la tarde, el Parlament recibió por parte del Tribunal Supremo la notificación oficial del rechazo de las medidas cautelares pedidas por la cámara catalana en las que se solicitaba suspender la ejecución de la decisión de la Junta electoral Central, JEC, de retirar el escaño a Laura Borràs por inelegibilidad sobrevenida tras la condena por prevaricación y falsedad documental.

Desde el Parlament se argumentaba que la sentencia de 4,5 años de prisión y 13 de inhabilitación aún no era firme, y Borràs podía poner recursos en instancias superiores. Sin embargo, el alto tribunal no ha tenido en cuenta esas alegaciones, al igual que no las tuvo previamente en la solicitud de cautelarísimas y cautelares por parte de la propia Borràs. En ese momento, la vicepresidenta primera en funciones de presidenta, Alba Vergès, decidió convocar la Mesa del Parlament para tratar la cuestión.

En esta reunión, se reconoció que se han quedado sin margen para seguir dilatando la situación, e incluso, que tras la comunicación del Tribunal Supremo, Alba Vergés, como presidenta en funciones, podría incurrir en un delito de desobediencia si no aplica inmediatamente la resolución.

Ante estas circunstancias, y a pesar de que el reglamento del Parlament de Catalunya establece que solo se podrá retirar el escaño a un diputado cuando haya una sentencia firme, todos los miembros de la Mesa menos la Aurora Madaula, del grupo parlamentario de Junts Per Catalunya, han votado a favor del cese definitivo de Laura Borràs como diputada en la cámara catalana. Esta misma decisión se tomó en los casos del expresidente Quim Torra y del diputado de la CUP, Pau Juvillà, este último con Laura Borràs como presidenta del Parlament.

De cara al pleno del viernes, donde se ha de decidir el relevo de Borràs al frente de la Cámara, Esquerra Republicana insiste en que sea un diputado de Junts quien ocupe el cargo. Sin embargo, desde la formación turquesa no se quiere tomar ninguna decisión hasta que se pronuncie Borràs. «Veremos cómo quiere proceder», ha manifestado Aurora Madaula tras la reunión de la Mesa.

A pesar de que Madaula asegura que «nunca se ha hablado de ningún nombre» y que incluso se podría optar por no proponer candidato, se especula que la candidata puede ser la actual alcaldesa en funciones de Vic, Anna Erra. El sustituto de Borràs como diputado será Antoni Castellà.