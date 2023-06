Ana Rosa Quintana se ofrece a someterse a un experimento médico para investigar contra el cáncer: "Que me pongan una dosis"

Ana Rosa Quintana ha recibido una buena noticia sobre la investigación contra el cáncer: un grupo de científicos australianos y españoles han descubierto que el ADN humano puede repararse. Un avance que la presentadora ha celebrado y en el que se ha ofrecido a participar.

Ha sido su compañero en el espacio de Telecinco, el presentador Joaquín Prat, quien ha transmitido "la noticia del día" para despedir la emisión de este jueves.

"Sin ciencia no hay futuro. Científicos españoles y australianos han descubierto que el ADN humano puede repararse y que pondría en marcha una maquinaria celular de enzimas antioxidantes que lo permiten", ha avanzado el periodista.

Prat ha valorado que "este es un avance fundamental en, entre otras cosas, la lucha contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y contra el cáncer".

"Yo me ofrezco. Que me pongan una dosis reparadora. Al final, en ciencia es en lo que hay que invertir", ha respondido la conductora del programa de Mediaset.

La presentadora se incorporó al programa tras ausentarse para tratarse de un carcinoma en una mama y, aunque está implicada en sus objetivos profesionales, sigue pendiente de su salud. Tanto es así que el pasado 25 de mayo se vio obligada a explicar el motivo por el que se ausentó unos días a finales de mayo.

"Dije que me iba a tomar tres días y me he tomado alguno más, pero lunes y martes ya los he dedicado no a planchar, que ya había planchado bastante, sino que he aprovechado para hacerme mis revisiones anuales. Ya saben que cuando uno tiene cáncer hay que estar siempre pendiente de lo que pasa", contó, subrayando que "todo" salió "estupendamente".