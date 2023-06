En un momento en el que la americana Taylor Swift está de gira por su continente con un show que se llama The Eras Tour en el que hace un repaso por su carrera musical, yo no me quito de la cabeza la idea de que estamos ante una nueva era global: La era de la crispación.

En el terreno político la cosa es más que evidente. Campañas, elecciones, resultados conformes (o no), más elecciones, más campaña y polarización de los pensamientos (o al menos de los mensajes) para captar el mayor número de votantes son el pan nuestro de cada día y en la música, el cine y el espectáculo… también. ¿Es necesario que todos tengamos una opinión sobre todo?

La facilidad de opinar, de permitir que un huevito anónimo rompa el cascarón de Twitter para verter sus detritos, ha contribuido mucho al hecho de que todos queramos decir algo, aunque no haya nada que decir. A mí, hasta me da miedo dar un like, comentar a amigos o hacer un retweet porque nunca sabes cuando estará acechándote el tribunal de la cancelación. Me siento más cómodo como espectador de boleas.

Si Aitana publica una nueva canción homenajeando a un gran éxito de los años 90, muchos la alaban pero otros tantos la tiran por tierra por reinventar la coreografía o cambiar los acentos tonales sin gusto estético. Si Disney escoge a una actriz brillante como La Sirenita unos la felicitan por su excelente voz y actuación y otros la destrozan por su color de piel pese a que nunca han visto una sirena.

Ocurrió con Shakira y con sus últimos y más que viscerales éxitos mundiales, se dará con el rol de Ryan Gosling como Ken en la próxima película de Barbie, pasa con el western de Almodóvar.

Y me pregunto: ¿Es necesario/sano tener una opinión marcada, definida y polarizada de todo? De tanto opinar nos olvidaremos de disfrutar… Eso sí, en las elecciones (informándonos previamente) hay que votar.