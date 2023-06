Las buenas noticias siguen para el alcalde de Ontinyent y expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y las otras 13 personas absueltas en el caso Alquería. El PP y Acción Cívica, que han ejercido la acusación popular durante el proceso judicial por la presunta contratación irregular de directivos en Divalterra que el tribunal ha acabado descartando, han optado por no recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Vaenciana (TSJCV) al verla técnicamente fundada. Esta decisión llega con la futura Corporación en el aire, a la espera de que se confirme el diputado provincial de Ens Uneix, el partido de Rodríguez, que decantará el gobierno para sus excompañeros del PSPV o para sus acusadores del PP.

Así, el PP y Acción Cívica descartan presentar algún tipo de recurso al ver técnicamente fundada la sentencia, mientras que la Fiscalía Anticorrupción todavía no ha podido estudiar el escrito, según han confirmado fuentes conocedoras de todas estas decisiones. Jorge Rodríguez y otros ex altos cargos se enfrentaban a la pena de ocho años de prisión, tal y como le reclamaban las acusaciones, por contratar a altos directivos en la empresa pública Divalterra entre 2015 y 2018 para supuestamente favorecer a afines a PSPV y Compromís.

Precisamente, el alcalde de Ontinyent ha acudido este jueves a la Ciudad de la Justicia de Valencia para recoger el fallo judicial junto a su exjefe de gabinete en la Diputación, Ricard Gallego, también absuelto como el resto de acusados. Según ha dicho, el voto decisivo de su partido no va a dar ningún "cheque en blanco" para la formación del gobierno. "Nuestro voto no va a ser solo para el día de la investidura tendrá que mantenerse a lo largo un gobierno", ha advertido.

En cualquier caso, no ha querido concretar por qué bloque se decantarán hasta que no finalice el escrutinio completo de las elecciones del 28-M en los próximos días. Además, ha afirmado que actualmente tienen "un problema de desconfianza" con ambas partes (PSPV y PP) y están en una fase de "reconciliación": "Unos no nos quisieron y no nos trataron bien y otros nos pedían ocho años de cárcel, es complicado", ha añadido.

En clave política, preguntado por el papel de Ens Uneix en la Diputación con su escaño ante el empate entre los dos bloques (PP-Vox y PSPV-Compromís), Rodríguez ha insistido en que su partido quiere "participar en ese gobierno", ostentar "algún área de responsabilidad" e impregnarlo de su "espíritu claramente municipalista" dando voz a la comarca de la Vall d’Albaida. Eso sí, ha dejado claro que "desde luego" no quiere volver a ser presidente de la Diputación ni volver a ostentar un cargo en ella.