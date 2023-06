Los parques de Madrid pavimentados con zahorra se encharcan tras las últimas lluvias

“Nos querían convencer de que con este pavimento encima de la tierra natural no se iban a producir charcos, que no íbamos a tener que gastar en mantenimiento. Pero las lluvias de estos últimos días nos han demostrado que nuestros dirigentes nos han vuelto a mentir", expresa, Enrique Astiz, de la plataforma salvemos El Calero.

Las últimas lluvias han provocado que se encharquen parques como El Calero (Barrio de la Concepción), Las Cruces (entre los distritos Latina y Carabanchel) o el parque Aluche. La discordia se ha producido porque en estos el Ayuntamiento había llevado a cabo procesos de rehabilitación, pavimentándolos con Zahorra.

Los vecinos llevan tiempo criticando el uso de la zahorra, un material granulado (grava) que se está empleando en varios parques de Madrid. El problema que destacan es que con este material se esteriliza el suelo: "La zahorra, si luego le pones cal, te crea un compacto que impermeabiliza el suelo y hace que el suelo sea infértil. Esto va contra el medio ambiente, la cal es un biocida que mata todo", explica Fernando, ingeniero forestal y miembro la mesa del árbol de Carabanchel. Ante esta causa común, las diferentes plataformas vecinales se unieron en torno a la plataforma salvemos nuestros parques y hacer frente un frente común. "Estamos invirtiendo mucho dinero en actuaciones que no son nada sostenibles u que están siendo un desastre", añade Fernando.

Los planes de rehabilitación que el Consistorio ha ejecutado no convencen a los vecinos. Por este motivo, desde el parque El Calero llevan desde mazo organizando concentraciones en el parque para reclamar que “No queremos un parque estéril. Queremos más árboles, arbustos, servicios, fuentes, aparatos, juegos…”.

Desde el Ayuntamiento justificaban este plan y el uso de la zahorra argumentando que los parques tenían problemas con la escorrentía y las inundaciones cuando llovía, por lo que era necesario hacer estas rehabilitaciones.

Nuevas concentraciones y manifestaciones

Sin embargo, a la vista de lo ocurrido con las últimas lluvias, los vecinos han querido contradecir los argumentos del Consistorio. “Ni siquiera el único argumento que esgrimía el Ayuntamiento para imponernos la zahorra es válido, ya que se está convirtiendo en un mejunje. Nos han robado dinero a la par que arrebatado la vida que salía de la tierra. Queremos parques con hierba estacional, barro, charcos y todo lo que acarrea la recreación de la naturaleza en un entorno urbano”, denunciaba Inma, activista del parque Aluche

Desde la plataforma salvemos nuestros parques siguen insistiendo en que lo que hace falta es renaturalizar los parques, plantando más vegetación y proporcionando el mantenimiento adecuado, con suelos naturales que permitan la filtración del agua.

Las concentraciones y manifestaciones continuarán movilizando a los vecinos de estos parques para protestar por todas estos motivos. El próximo día 11 de junio está prevista otra concentración en el parque El Calero. Y para el 18 de junio se quiere organizar una manifestación.