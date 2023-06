El presentador del famoso programa This Morning de la televisión inglesa, Phillip Schofield, ha sido despedido por su canal, ITV, tras descubrirse que había mantenido relaciones sexuales con un empleado más joven, si bien en su momento, mintió y negó que esa unión existiera. Schofield formaba parte de la organización La Prince´s Trust, fundada por Carlos III, que ayuda a los jóvenes desfavorecidos a encontrar trabajo.

Al conocerse esta medida y sus razones, un portavoz de la organización ha confirmado que "a la luz de las recientes declaraciones de Phillip, hemos acordado con él que ya no es apropiado trabajar juntos".

Fue el pasado viernes cuando Schofield hizo unas declaraciones al medio británico Daily Mail sobre los motivos reales de su salida del famoso programa matutino, tras haberlo presentado durante 20 años. "Lo primero que quiero decir es que siento profundamente haberles mentido a ellos y a muchos otros sobre una relación que tuve con alguien que trabajaba en This Morning", asegura el comunicado.

Admite el periodista que "tuve una relación consentida con un colega más joven" y que "contrariamente a lo que se ha especulado, aunque conocí a ese hombre cuando era un adolescente y me pidió que le ayudara a entrar en la televisión, no fue hasta que empezó a trabajar en el programa cuando se convirtió en algo más que una simple amistad. Esa relación fue imprudente, pero no ilegal. Ahora ha terminado".

Phillip Schofield, el despedido, y Holly Willoughby en 'This Morning'. ITV

El comunicado de Schofield concluye también que "cuando decidí salir del armario, lo hice por mi propio bien. Nadie me obligó a salir. Ni yo ni nadie, que yo sepa, ha emitido nunca un requerimiento judicial, superior o de otro tipo, sobre mi relación con este colega, nunca fue desplazado ni despedido por mí o a causa de mí".

Lo cierto es que la corte Isabel II y ahora la de Carlos III ha tenido que lidiar en los últimos años el asunto sexual del príncipe Andrés, hijo de la primera y hermano del segundo. Andrés de Inglaterra era íntimo de Jeffrey Epstein, condenado por mantener contactos sexuales con menores, y él tuvo que pagar una considerable cantidad para evitar que se le relacionara con una menor.

Epstein terminó suicidándose en la cárcel y el príncipe Andrés fue desposeído de todos sus cargos oficiales por parte de su madre. Su hermano también le ha quitado la residencia que ocupa y le ha pedido que se traslade a una más pequeña y de más bajo coste.

Ghislaine Maxwell, su marido, Jeffrey Epstein y el príncipe Andrés. GETTY IMAGES

Con estos pasos, Carlos quiere mostrarse ejemplar y recto desde el primer momento, y alejarse de la imagen pública que dio Andrés y que le ha condenado a no estar en el núcleo activo de la familia real inglesa.