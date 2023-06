El Supremo fijará doctrina sobre las rebajas de condenas por el 'solo sí es sí' esta semana

Ocho meses después de que entrase en vigor la ley del 'solo sí es sí' y poco más de un mes más tarde desde que las Cortes aprobaron su reforma, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se pronunciará esta semana sobre las revisiones de condenas a agresores sexuales. El alto tribunal celebrará entre el martes y el miércoles un pleno monográfico para fijar criterio sobre las revisiones efectuadas, después de que los tribunales ya hayan rebajado más de un millar de penas a agresores sexuales, de los que más de un centenar han sido excarcelados.

Será la primera vez que el Supremo se posicione sobre un asunto que originó la mayor crisis que ha sufrido el Gobierno de coalición durante esta legislatura, y la conclusión que saquen los magistrados servirá para unificar criterio y fijar doctrina de cara a los 29 recursos de casación contra autos de revisión de condenas que, según confirman a 20minutos fuentes del alto tribunal, ya han recibido.

La cuestión es marcar el camino a seguir a la hora de decidir si se revisa una condena o no en base al principio penal que establece que se debe aplicar al condenado la ley que le sea más favorable, ya que hasta ahora no ha habido consenso entre los tribunales españoles: algunos sí que han decidido atenuar penas a agresores sexuales, mientras que otros no.

Lo cierto es que el Supremo ya se ha pronunciado sobre las revisiones de penas en más de una ocasión. La primera, el pasado 29 de noviembre, sobre la sentencia del 'caso Arandina', cuando estableció que "podrá aplicarse en beneficio del reo cuando se fije ahora una pena inferior en aquellos supuestos en los que así proceda, pero analizando caso por caso, no de forma global".

Como este, el alto tribunal se ha pronunciado hasta ahora sobre sentencias que no eran firmes, pero el Pleno de esta semana es importante porque los magistrados estudiarán los casos más polémicos, que son aquellos cuya condena firme se ha visto alterada tras la entrada en vigor de la ley de garantía integral de la libertad sexual.

Además, según los datos que va recopilando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Supremo es el tribunal que más rebajas ha acordado para los agresores sexuales en proporción con las revisiones recibidas: de un total de 47 revisiones, ha reducido 20, lo que supone el 42,5%.

Una ley que levantó ampollas

La postura del Supremo es también algo a lo que apeló el Ejecutivo en múltiples ocasiones para tranquilizar a la sociedad ante la alarma social que generó el goteo de rebajas de condena al entrar en vigor el 'solo sí es sí', en octubre de 2022. Impulsar cualquier medida o reforma la ley sin haber analizado lo que dice el alto tribunal al respecto era, en palabras de la ministra de Justicia, Pilar Llop, "imprudente". Pero la polémica fue creciendo y el PSOE decidió finalmente presentar una proposición de ley en solitario, sin sus socios de Unidas Podemos, para modificar de nuevo las horquillas de penas que fijó la ley inicial.

La decisión abrió un cisma entre los socios de la coalición, que no lograron encontrar un punto de acuerdo sobre la fórmula más efectiva para acometer esa reforma. La iniciativa socialista, además, cayó como un jarro de agua fría entre los morados, al ver estos cómo una ley que había nacido en uno de sus despachos —el de Igualdad, de Irene Montero— salía enmendada con el apoyo mayoritario de las Cortes.

Reproches mediante, la reforma de la ley del 'solo sí es sí' salió adelante a finales del mes de abril, y recuperó la violencia y la intimidación como subtipos agravados para computar penas de hasta dos años más para los casos en los que concurran. Con todo, ninguna modificación del Código Penal evitará que se sigan acordando rebajas de condenas, ya que la norma estuvo vigente desde octubre de 2022 hasta finales de abril, cuando salió adelante la reforma. Así, solo se aplicará la nueva horquilla de penas en los delitos que se hayan cometido desde abril de este año.