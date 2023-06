El crimen de Las Gabias (Granada), donde un hombre ha asesinado a su hermana embarazada y al hijo de esta, de tres años, ha conmocionado a todo el país. Poco después de la matanza, la Policía detuvo al responsable, que confesó el crimen.

Ahora, el hombre se enfrenta a varios delitos: el homicidio de su hermana, de 38 años, el aborto del bebé que la mujer asesinada llevaba en su vientre y, además, el asesinato de su sobrino.

Pese a que, en un principio, se creía que el móvil del crimen era una herencia, este jueves, En boca de todos ha desvelado, en exclusiva, los motivos reales que, según Manuel, autor de los asesinatos, le habría llevado a ejecutar la matanza de sus familiares.

"Lo que a mí me cuentan es que el móvil del crimen es el siguiente: los padres tienen dos hijos, hermana y hermano. La hermana es la que sale del pueblo, va a Granada, estudia una carrera universitaria, triunfa en la vida, se casa con un piloto de aviación. Nunca habían tenido buena relación. Él es el hombre que no tiene estudios, es mal estudiante, no avanza en la vida, se tiene que quedar a trabajar las tierras, no triunfa. Cuando llegan a casa y están los dos hermanos con los padres, ella es el ojito derecho y él es el desecho de la familia", ha explicado Nacho Abad.

"Se moría de celos", ha agregado el periodista y criminólogo que, además, ha recalcado que el asesino aseguró ante las autoridades que "tenía el demonio dentro": "Lo cierto es que la investigación determina que la causa son los celos, la mala relación que tenían. La herencia es la parte final del móvil. Él ha verbalizado que lo hizo por eso. Él ha contado en qué consistió todo, la investigación lo concluye como tal".