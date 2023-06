El regreso por sorpresa de Ana Obregón a España ha reavivado la polémica sobre la gestación subrogada en nuestro país. La vuelta de la actriz, junto a su nieta, Ana Sandra, ha supuesto una gran sorpresa para Alessandro Lecquio.

Este jueves, El programa de Ana Rosa ha recalcado que, entre los planes de la bióloga estaría el de bautizar a la pequeña y, para ello, tendría pensado pedir al conde el traje con el que su hijo Aless recibió el sacramento.

Sin embargo, Lecquio no ha dudado en desmentir esta información: "Hay asuntos en los que algunos tendrían que hacer un ejercicio de memoria y, si no, una revisión de la hemeroteca. Si quiere el traje de cristianar de Aless no tiene nada que hablar conmigo porque Aless no se cristianó con el traje de casa, sino con el de la familia Obregón. No tiene nada que hablar conmigo".

"Mi hijo Aless no usó el traje de mi familia porque mi madre, en ese momento, no estaba por la labor y, de hecho, no vino al bautizo. Aless no se cristianó con el traje de casa. Si quiere el traje de Aless, lo tienen ellos", ha agregado el conde.

Asimismo, Lecquio ha comentado las afirmaciones de los familiares de Ana Obregón acerca de que Ana Sandra se parecía mucho a Aless: "Soy muy malo con los parecidos, para mí todos los niños son iguales. Aless era pelón, no tenía pelo cuando nació y era muy rubio, igual que mi hija Ena. Esta niña... la veo más morenita".

Por su parte, Ana Rosa Quintana ha señalado que "la niña es muy bonita, hay que decir la verdad", algo que el conde no ha desmentido. Joaquín Prat ha preguntado a su compañero si ahora tenía intención de conocer a su nieta, a lo que este ha respondido: "Yo lo que quiero es paz y tranquilidad, relax, discreción. No quiero ruido, ahora no es el momento, hay mucho ruido. Yo tengo una familia, una hija a la que tengo que criar y educar, el resto ya se verá".