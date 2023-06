La historia de Rockin’1000 comenzó en 2015. Lo lógico sería que este concierto, que dan al unísono más de 1.000 músicos a la vez, se le hubiera ocurrido a un artista, pero no, se lo imaginó por primera vez un geólogo marino apasionado por las rocas, Fabio Zaffagnini. La idea era reunir a 1.000 personas que tocaran a la vez la canción Learn to Fly, de los Foo Fighters, con la idea de llamar la atención de esa banda, de la que Zaffagnini era fan, para que fueran a tocar a su ciudad, Cesena, al norte de Roma, en Italia. Lo consiguió.

Y si juntas una vez a mil músicos y sale bien… ¿por qué no hacerlo más veces? Tras pasar por París, Milán, Frankfurt y Sao Paulo, el concierto espectáculo Rockin’1000 llega ahora a Madrid, al estadio Cívitas Metropolitano de Madrid, mañana, en la que será la primera fecha de la gira Humans World Tour de Rockin’ 1000 de la mano de Fever y Sold Out y el patrocinio de Ballantine’s. Los músicos y humoristas Grison y Castella (La Resistencia) serán los local heroes del evento, es decir, los encargados de presentar y conducir el concierto.

Mil músicos voluntarios se pondrán tras otros tantos instrumentos, incluyendo sus voces, para interpretar una lista de 20 grandes hits del rock, de bandas que van desde Foo Fighters, Metallica, Nirvana o White Stripes, entre otros. "Al final lo más importante es que sean grandes hits", explica Belén Núñez, Project Manager del evento.

En Rockin’1000 ya tienen una serie de canciones que funcionan, que han probado y con las que el público se emociona, "con lo cual las van manteniendo en el tiempo", añade la responsable. Pero también hay espacio para lo nacional. "Reservamos un mínimo de dos canciones que sean locales", avanza. "Es un concierto emocionante para cualquier persona amante de la música, no tienen por qué ser amantes del rock puro", advierte.

Enter Sandman, de Metallica; Smells Like Teen Spirit, de Nirvana; Entre dos Tierras de Héroes del silencio; Salta!!!, de Tequila; Livin’ on a Prayer, de Bon Jovi; Bohemian Rhapsody, de Queen; Killing in the name, de Rage Against the Machine y varios popurrís son algunos de los temas que sonarán.

Para reclutar a los músicos Rockin’1000 organizó en España un casting al que se presentaron miles de músicos, de los que aproximadamente un 80% son nacionales y un 20% vienen de fuera de España expresamente para tocar en el estadio.

El músico más mayor es Eddie Rivera (cantante), nacido el 1 de marzo de 1953, por lo que tiene ahora 70 años. De nacionalidad afgana, reside en Los Ángeles y es también el músico que viene desde más lejos. El músico más joven (los menores de edad no pueden participar) es Eloy Luque (baterista), nacido el 10 de marzo de 2005.

Unas imágenes de Rockin'1000.

"En España hemos tenido muy buena acogida y muchos músicos con mucho talento, pero nos ha costado un poquito más encontrar mujeres", explica Belén Núñez. "Intentamos que el cupo de mujeres y hombres esté equilibrado para dar una oportunidad a todos los géneros y a todo tipo de artistas".

Sonorizar un concierto con 1.000 músicos es una tarea titánica. Cada estadio tiene sus particularidades, pues cada uno está construido de una manera y tiene una sonorización distinta. "Hay que hacer estudios de sonido con ingenieros y con técnicos, para definir por ejemplo cuántas torres de sonido vas a necesitar", hace ver Núñez. En el césped del estadio, la posición de los músicos suele estar establecida en función de si es un formato de 270º como el que habrá en Madrid o 360º como el de Brasil. Así, de un lado y del otro se coloca a los músicos agrupados por instrumentos, pero en igual número en ambos costados del graderío, de forma simétrica.

El de Madrid es el primer concierto en el que Rockin’1000 y sus músicos tocarán su primera canción original, compuesta por mil autores y grabada por 100 músicos, incluyendo a Nic Cester de la banda de rock Jet, un tema llamado How we roll.

Tres historias de Rockin'1000

Alberto Verdura, músico de Rockin'1000. ARCHIVO

Alberto Verdura: "Se me acelera el corazón antes de salir a tocar, esto será eso por 1.000"

"Apenas lo vi por primera vez dije, ‘buah, yo tengo que estar allí’", cuenta Alberto sobre sus motivaciones para ser uno de los 1.000 músicos voluntarios de Rocking’1000. A sus 40 años, Alberto tiene su propia marca de amplificadores y es luthier de guitarristas y bajos. Venezolano, lleva en España desde 2015 y esta ha sido su oportunidad para participar en el macroconcierto. Sobre el trabajo para aprender las canciones, se ha encontrado con una ventaja: "Siempre he tocado covers y el setlist ya me lo conocía. Aun así nos han colocado en una aplicación los tutoriales, partituras… Asignan ciertas cosas que tocar a cada sección para que suene perfecto", explica. Alberto lleva su propio equipo, lo que le hace sentir más cómodo. "Suelo ponerme un poco nervioso antes de salir a tocar, se me acelera el corazón, y esto será igual pero multiplicado por 1.000", prevé.

Sara Mostaza, músico de Rockin'1000. ARCHIVO

Sara Mostaza: "He estado escuchando las canciones en bucle tres meses, son temazos"

"Mis padres son una pareja muy rockera y cuando vi esto me pareció una oportunidad increíble para los músicos", explica Sara, que a sus 20 años participará como cantante en el concierto. Está estudiando Marketing en Madrid y tiene libretas llenas de canciones suyas desde que tenía 10 años.

"Te dicen qué partes cantas dependiendo de qué voz eres y las pautas concretas de cuándo haces coros", explica Sara sobre la coordinación de todos los artistas. "Yo me he aprendido las letras, he estado escuchándolas en bucle tres meses, y es que hay temazos increíbles", dice Sara sobre el trabajo previo. "En un sitio que impone tanto como el Metropolitano, estar rodeada de otros artistas creo que va a ser una experiencia muy bonita", vaticina la joven. "Me imagino que estaré emocionada, muy nerviosa y hablaré con toda la gente que pueda", planea Sara, que también es tiktoker.

David Sanz, músico de Rockin'1000. ARCHIVO

David Sanz: "Hay que echar muchas horas para llevar las 20 canciones perfectas"

David tiene 29 años y es de Madrid. Toca la batería en grupos desde hace 14 años y ahora lo hace en Lorian. "La atmósfera que va a haber en el estadio... Me parece una oportunidad increíble", avanza David. No estará solo, pues tres miembros más de su banda estarán en el concierto, además de otros amigos músicos. David no ha cejado en el trabajo para prepararse. "Hay que echarle bastantes horas porque son 20 canciones y hay que llevarlas perfectas", explica, por lo que le ha estado dedicando unas dos o tres horas al día. "Todo músico ha tocado en un bar con dos personas y gratis", hace ver, por lo que tocar ante 20.000 personas «es una experiencia tan guay como para hacerlo gratis", dice sobre ser voluntario. David explica que llevarán un metrónomo para ir al unísono y "si alguno se va de tempo entre doscientas baterías no se va a notar, se reengancha y ya está".