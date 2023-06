'Ya es mediodía' habla con el padre que denunció que su hija debía leer un cómic 'pornográfico': "Ella me dijo que le daba asco"

La decisión de un profesor de lengua y literatura de un instituto de Mallorca de mandar a sus alumnos de trece años leer el cómic El azul es un color cálido, con contenido erótico, ha generado un gran debate en nuestro país.

Este jueves, Ya es mediodía ha mostrado parte del contenido de la obra, indicada para menores de entre doce y quince años, y que narra la historia de una joven que, tras comunicar a su familia sus preferencias sexuales, es expulsada de su hogar.

Así, el cómic expone la historia de la joven, lesbiana, y su relación con el amor, el sexo, las drogas y el alcohol. Además, el matinal ha podido hablar, en directo con Alex Sansó, padre de una de las menores que debían leer el cómic y que, tras conocer el contenido, decidió denunciar al instituto.

"No he hablado con todos los padres, pero con los que he hablado opinan lo mismo que yo. He hablado con directores de otros institutos sobre esto y tendríais que haber visto sus caras cuando les enseñé el cómic", ha apuntado el padre de la menor.

Tal como ha explicado Alex Sansó, su hija le comentó que le habían mandado leer el cómic en el instituto y que no le estaba gustando el tema: "No pueden sacar el cómic del aula, pero la niña me dijo que le daba asco y yo no salía de mi asombro cuando pude leerlo".

"La niña, junto con otra compañera, habló con el profesor y le explicaron cómo se sentían al tener que leer esto. Él les dijo que estaban obligadas a leerlo", ha agregado el padre de la niña: "Estaban obligadas por el departamento de coeducación del instituto. Es un departamento que se encarga de la educación LGTBI".

Asimismo, el matinal de Telecinco ha podido hablar con la Consejería de Educación acerca del cómic y de la denuncia de Alex Sansó. Desde la institución han destacado que "los centros educativos tienen autonomía para decidir el material educativo que se imparte": "Como hay una denuncia de por medio, Inspección se va a reunir con este instituto para ver si este material cumple con la normativa y tomar las medidas correspondientes".