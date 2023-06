La 'influencer' Abril Cols recibe cientos de críticas por sus fotos con un bebé en Tanzania: "Dejad de romantizarlo"

Abril Cols está recibiendo cientos de críticas por su viaje a Tanzania, en concreto, a Zanzíbar. Allí la influencer ha subido imágenes bañándose en la playa o nadando con estrellas de mar. No obstante, ha habido una fotografía que no ha gustado nada.

La tiktoker, que tiene más de 4 millones de seguidores en la red social china, ha publicado la historia de cómo ha conocido a una mujer de su misma edad que debe trabajar con su bebé recién nacido en brazos.

Para ella, el encuentro mientras le hacía las trenzas y sujetaba a su hija ha sido muy tierno. Por eso, lo ha compartido emocionada: "Nos conocimos en la playa y quedamos bien prontito por la mañana para que me hiciera las trenzas".

"Teníamos la misma edad (23) y ella ya tenía dos bebés", ha explicado: "La más pequeñita, Njeri le acompaña a trabajar siempre, que jugamos un poquito y se portó superbién".

Un relato que no ha enternecido a los usuarios de redes sociales. Al contrario. "No le acompaña a trabajar, probablemente esa niña no tenga a nadie con quien quedarse. Dejad de romantizar estas cosas por dios", le ha respondido una tuitera.

No le acompaña a trabajar, probablemente esa niña no tenga a nadie con quien quedarse dejad de romantizar estas cosas pordios — M🤍 (@miriaamtriguero) May 29, 2023

"Toca volver hablar sobre el turismo de voluntariado y lo extremadamente racista que es esta práctica", ha escrito Pablo Sánchez, el director de la ONG The Health Impact.

estereotipos racistas. Por si fuera poco, incluye a menores en sus publicaciones (en Instagram tiene un vídeo), haciendo que desaparezca el consentimiento (habrá que ver cómo quiere ser representada esa persona) y haciendo de los niños UNA ATRACCIÓN. Todo ello dejando de lado la+ — Pablo S. (@Pablosanchezvol) May 31, 2023

"Hacer de la pobreza un atractivo turístico es racista", ha recalcado. Algo que mucha gente ha señalado también en la foto de Instagram de Abril., criticándola sobre todo por incluir la cara del menor.

La catalana se ha defendido: "Si en España me hiciera una foto con el bebé de mi peluquera, no habría comentarios tan denigrantes como el tuyo", ha asegurado: "Dejar de ser tan racistas".

Muchos han intentado explicarla que la diferencia es que ella no se hace fotos con niños pequeños cuando viaja por Europa y es ahí donde reside la polémica.

Además, el resto de sus comentarios en el viaje también han llamado la atención. Por ejemplo, en su posado con las estrellas de mar muchos han criticado lo peligroso que es sacar al animal del agua.

Abril Cols “influencer” en su @instagram:



«Ay, o sea… ¡guacala!, como me voy a poner la “fuchi” vacuna “tercermundista” vs. la fiebre amarilla de Tanzania, si me vacuno tiene que ser en el “first world” mínimo en Suecia o Noruega, ¿o qué? Ni que viniera de Latinoamérica» 👻 pic.twitter.com/MilEv4eTuL — RPB 33 Millo 🏳️‍🌈 📺🇲🇽🪅🇪🇦 🥘 (@RPB33GALERIA) May 31, 2023

También ha asegurado que decidió en España no ponerse la vacuna de la fiebre amarilla porque pensaba que era opcional. En el aeropuerto, al llegar querían obligar a ponérsela, pero prefirió obtener un certificado falso de que estaba protegida. "No me fiaba de ponérmela en un país como Tanzania", escribió en historias.