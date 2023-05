El PP abrirá el próximo martes la ronda con los grupos para la investidura de Mazón

La ronda de contactos del PP con el resto de grupos parlamentarios de Les Corts para buscar un Consell "estable" ante la próxima investidura de Carlos Mazón como president de la Generalitat comenzará el próximo martes. Según el calendario previsto, la elección parlamentaria se producirá en torno al 21 de julio (en función de que se apuren o no los plazos), por lo que previsiblemente coincidirá con la campaña electoral de los comicios generales del próximo 23 de julio.

El coordinador de campaña del PPCV, Miguel Barrachina, ha explicado este miércoles que las conversaciones con las otras tres fuerzas políticas de Les Corts, PSPV-PSOE, Compromís y Vox, se producirán en este orden y comenzarán el 6 de junio, un día después del escrutinio definitivo de las elecciones autonómicas del pasado 28-M. El objetivo de estas reuniones será la búsqueda de las "alianzas pertinentes" que permitan confeccionar "un gobierno estable para la Comunitat Valenciana", asegura, tras el triunfo popular en las urnas.

"Queremos ser el gobierno de todos los valencianos sin exclusión ni sectarismo y por eso vamos hablar para ponernos cuanto antes en marcha para solucionar los problemas que tienen los valencianos", reitera Barrachina.

La prioridad de los populares pasa por "bajar la grasa política de la administración para poder liberar recursos en favor de una sanidad pública para trabajar por reducir las listas de espera", así como reducir "cuanto antes los impuestos a los valencianos". En principio, y hasta pulsar la opinión del resto de grupos, el PP no se cierra ninguna puerta: "Lo más importante es lo que hacemos para alcanzar los acuerdos más beneficiosos para valencianos, alicantinos y castellonenses. Lo fundamental es bajar impuestos y da igual con quién lo pactemos", afirma el responsable de la campaña autonómica popular.

El calendario que viene

Les Corts de la undécima legislatura, resultantes de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, se constituirán el lunes 26 de junio, día en que tomarán posesión del cargo los 99 diputados (40 del PP, 31 del PSOE, 15 de Compromís y 13 de Vox) y se elegirá a la Mesa de la Cámara (presidencia, dos vicepresidencias y dos secretarías).

A partir de ese momento comenzarán a correr los plazos para la investidura del president de la Generalitat: primero se abre uno de 12 días para que los grupos parlamentarios presenten a la Mesa las propuestas de candidatos a presidir la Generalitat, que al ser días hábiles finaliza el miércoles 12 de julio.

Acabado ese plazo, la junta de portavoces fijará la fecha de celebración del pleno de investidura entre los tres y los siete días hábiles siguientes, proponiendo como candidato a quien en las consultas realizadas con los grupos haya obtenido mayor apoyo, lo que sería el lunes 17 o el viernes 21 de julio, teniendo en cuenta la horquilla que fija el reglamento.

Para ser elegido en primera votación se requiere mayoría absoluta (50 votos), que el PP no tiene con los 40 escaños de su grupo y para los que necesitaría sumar los 13 de Vox. Si no se consigue, el reglamento establece que se hará una nueva votación 48 horas después, en la que bastaría la mayoría simple del hemiciclo.

Eso supondría que, si hay que ir a la segunda votación, la investidura de Mazón podría ser el miércoles 19 de julio (si la primera ha sido el 17), o el martes 25 de julio (si la primera votación ha sido el 21 y se considera que las 48 horas tienen que transcurrir en días hábiles).

Puig apoyaría al PPCV si "mantiene las políticas"

El president de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, considera que "sería absurdo no apoyar" desde la oposición al futuro gobierno del Partido Popular si "mantiene las políticas" del Botànic y asegura que no quiere ejercer la misma oposición que el PPCV: "Si me quedo es porque quiero a mi comunidad, nuestro trabajo no se puede ir por la borda".

Así lo ha afirmado en una entrevista en Onda Cero, donde ha señalado que hará "todo lo posible" desde una "colaboración permanentemente leal para mantener las políticas de progreso".

El líder de los socialistas valencianos subrayó que permanecerá en el cargo mientras los ciudadanos y los militantes del PSPV así lo consideren y reiteró que busca evitar los "desvaríos" del futuro gobierno de la derecha. "Un desvarío sería que ya se anuncie que se va a acabar con la sanidad universal. Estamos dispuestos a acordar para que no se puedan dar pasos atrás en los derechos de las personas", añadió.

Puig rechazó "hacer trampas al solitario", ya que "la realidad es que el PP va a gobernar con Vox", y manifestó que "en todo momento se dijo con claridad", algo que "va a tener consecuencias en política" y espera que "no sea definitorio de un paso atrás".

Por otro lado, el todavía inquilino del Palau de la Generalitat criticó la "guerra sucia" que a su juicio ha practicado el PP en la Comunitat Valenciana contra su labor de gobierno. En su opinión, ha sido "abominable" y aseguró que "como el colesterol, hay política buena y política mala". "Yo en eso no participo y me quedo con la conciencia tranquila", destacó.

No obstante, afirmó que los socialistas obtuvieron el 28 de mayo su mejor resultado electoral desde 2007, al tiempo que recordó que sus socios de gobierno tuvieron "un resultado muy negativo" con Compromís perdiendo 100.000 votos y Unides Podem, 129.000. "Ha habido errores por parte nuestra y de nuestros socios", finalizó el jefe del Consell en funciones.