Las señales que nos mandan nuestros loros cuando no quieren interactuar: "Siempre debemos respetar lo que quiere el animal"

Interactuar con nuestros perros y gatos, entre otras mascotas, es, sin duda, la parte que más nos gusta de compartir vida con animales de compañía. Sin embargo, siempre debemos tener en cuenta que ellos no siempre van a querer nuestras caricias, besos o mimos, algunas veces van a preferir por tener su propio espacio.

En este sentido, es muy importante que conozcamos el lenguaje del animal con el que compartimos hogar, ya que cada especie tiene sus propias señales o formas de comunicarse con nosotros y con el entorno que le rodea. Por ejemplo, los perros utilizan las señales de calma, los gatos también tienen su propio lenguaje corporal, pero hay otros animales de los que se desconoce un poco más su forma de comunicación, como ocurre con los loros.

Algo que podemos aplicar a cualquier especie y que, por lo general, tan solo hacemos cuando se trata de un animal que nos impone respeto o miedo, es acercarnos despacio y observar cómo reacciona el individuo en cuestión a esa aproximación.

"En el caso de los loros, mucha gente va directamente a tocarlos y el animal puede estar de acuerdo con eso, o puede que no", afirma Roger Valls, cofundador de la asociación Avetropic, cuya misión es salvaguardar el bienestar de las psitácidas que viven en condiciones de cautividad.

De hecho, Valls va más allá y comenta que "puede que le apetezca interactuar con nosotros, pero de una forma diferente a la que queremos o esperamos". "A lo mejor le parece bien que te acerques o le hables, pero no quiere que le toques por falta de confianza, por ejemplo", añade. "Esto es algo que llevamos a la práctica con las personas, pero que no hacemos con los animales".

"Sea cual sea la forma en la cual vamos a interactuar con el loro, seamos parte de su círculo social o no, siempre debemos de tener en cuenta lo que quiere el animal y, para ello, es aconsejable conocer las señales que nos mandan cuando quieren y no quieren interactuar con nosotros", detalla Valls.

Cómo se comunican los loros con nosotros

Cuando nos acercamos al loro o ponemos la mano o el dedo cerca suyo para que se suba pueden pasar dos cosas: "Que lo haga o que no". "Si no quiere, se irá hacia atrás u hacia otro lado, evitando nuestra trayectoria o la de nuestra mano", explica Valls.

"Esta es una forma muy visual y clara de comunicación no verbal que nos indica que no quiere interactuar con nosotros", añade el experto. "A pesar de ello, muchas veces las personas nos excedemos, les presionamos el pecho para que suban a nuestra mano (esto es muy típico) y puede que provoque una reacción agresiva, como que nos lancen el pico, a modo de aviso, o directamente nos suelten un picotazo".

No obstante, antes de llegar a la agresión, podemos encontrar muchos grados de aviso, como por ejemplo, los comportamientos innatos y el lenguaje no verbal que muestran la mayoría de los loros (no todas las especies utilizan el mismo). "Algo muy común es que ericen las plumas de la cabeza (corona), nuca y espalda o que entreabran el pico un poco", expresa Valls.

"Otra señal es la contracción y dilatación de las pupilas, que suele ser provocada por la sobreexcitación, tanto en una situación positiva, como negativa", añade el experto en psitácidas. "Por eso es importante fijarse e interpretarlo acorde a otras señales que nos pueda mandar el loro".

Las vocalizaciones también son parte de lenguaje y pueden ser señales de que algo no les gusta que, además, será algo que han aprendido. "Por ejemplo, en el refugio tenemos una cotorra que canta una cancioncilla cada vez que algo no le gusta porque sus antiguos dueños se la silbaban para calmarla en situaciones negativas, por lo que lo ha asociado", ejemplifica Valls.

"Los loros amazónicos, por ejemplo, también muestran rechazo hacia algo abriendo la cola en forma de abanico", añade. "En función de la especie, podemos ver muchas señales: dar golpes en una superficie, vocalizaciones diferentes... Cualquier cosa además de todo lo que hemos mencionado".

Cada especie reacciona de una forma diferente, al igual que lo hace cada individuo, ya que, según Valls, "también hay una parte que depende del ambiente donde se críe". "En este sentido, hay muchos comportamientos aprendidos que nos indican que lo que estamos haciendo no les está gustando", asegura.

Por eso, Valls considera que "es importante saber y entender que los loros también tienen derecho a enfadarse y a decir que no". "Hay que aprender a detectar todos estos dejes y procurar comprender lo mejor posible a nuestro animal, así como aprender a respetarlo y buscar otras formas de interactuar con él que sean de su agrado", concluye.