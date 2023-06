Carlos Santos: "Estoy reconstruyéndome tras la muerte de mi hermana"

Carlos Santos se hizo tremendamente popular gracias a su papel protagonista en Los Hombres de Paco. Diez años después de que la serie dejara de emitirse en abierto, el actor acumula infinidad de proyectos exitosos en cine y televisión. El próximo 30 de junio se estrena la película Últimas voluntades.

Siendo murciano imagino que no le costaría aceptar este proyecto rodado en su tierra…

No tuve muchas dudas de incorporarme al proyecto, no. Me ha colmado de alegría rodar en Murcia y con una producción 100% de la tierra. En mi región hay mucho talento, mucha gente que se dedica a esto, que le apasiona el audiovisual y estoy muy orgulloso de haber podido participar en esta gran primera película nacida en Murcia.



No es un papel fácil, tiene un gran enfrentamiento con Fernando Tejero, ¿cómo se ha preparado para este thriller?

Hablando mucho con el director, leyendo las secuencias y ensayando con Fernando Tejero. Me he puesto a su servicio porque Fernando es quien verdaderamente lleva el peso de la película, con una historia muy dura llena de segundas oportunidades.



¿Le ha dado la vida suficientes segundas oportunidades?Tengo la suerte de estar todavía jugando con la primera oportunidad. En cualquier caso, creo que a pequeña escala y en pequeñas situaciones, todos hemos tenido pequeñas segundas oportunidades y creo que son muy necesarias.



Entonces, imagino que no habrá pensado en sus últimas voluntades.

¡No me fastidies! (Risas). La verdad es que es un terreno muy espinoso y que una vez te vas, te vas para todo. Mi madre decía: 'ahí te quedas mundo amargo', y tiene razón. No hay que darle demasiadas vueltas a la muerte. He tenido que vivir recientemente el fallecimiento de mi hermana y es todo muy complicado.

A ella le dedicó su premio Goya en 2016…Sí, se lo dediqué porque estaba previsto que viniera conmigo a disfrutar de ese día, pero en un control rutinario le diagnosticaron una leucemia, se sometió a un trasplante de médula… Hace cuatro o cinco años se le reprodujo la enfermedad que, por desgracia, en noviembre de 2022 se la llevó por delante.



¿Sirven para algo los premios?Sirven para ponerlos como tope en las puertas y que no se abran tanto (rosas). No, la verdad es que son para que la gente que te quiere y que está orgullosa de ti tengan ese momento de alegría, de subidón. Lo peor es que te pasas todo el rato rezando para que te lo den para que ellos no se disgusten y no sufran. El Goya que recibí en 2016 me sirve para recordar la experiencia tan maravillosa del rodaje, el contacto con el director, cómo mimamos cada una de las escenas…



¿Recibir premios hace inaccesibles a los actores?Si yo fuera productor y fuera a rodar una película siempre buscaría al mejor actor porque el 'no' ya lo tienes. Es verdad que hay casos, como el de la actriz Laia Marull que tiene tres premios Goya por mejor actriz revelación, secundaria y protagonista, que trabaja muy poquito en producciones de mucho renombre. No deja de sorprender que una persona que tiene los tres premios en las tres categorías, tenga esta realidad. Eso sí, me consta que en Cataluña trabaja mucho. La carrera del actor también depende mucho de la suerte, es muy importante.