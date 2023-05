Álex, de 'MasterChef 11', sobre su actitud en la prueba de exteriores: "Está montado así y parece que sea el malo, pero no es así"

Tras la marcha de Claudia, MasterChef 11 volvió el martes con una nueva entrega en la que tuvieron que despedirse de Marta. Sin embargo, al margen de la expulsión, la prueba de exteriores dejó varios momentos que muchos espectadores comentaron en redes, incluido el propio Álex, concursante de esta edición.

Los aspirantes cocinaron en Sitges, donde invitaron a los chefs Oriol Castro y Mateu Casañas, del restaurante Disfrutar de Barcelona. Y en este reto, Pepe Rodríguez reprochó a Álex que le hiciera una broma a uno de los chefs.

"¿Piensas que para ser uno de los 5 mejores restaurantes del mundo nos lo tomamos a broma como tú?", le preguntó el juez. "No, yo no me lo tomo a broma", replicó el joven.

Lo cierto es que muchos espectadores destacaron que Álex siempre ha mostrado una pasión y una responsabilidad extrema con la cocina y con el programa, por lo que no entendían la crítica. Sin embargo, aludieron a que a Luca, uno de los aspirantes más polémicos, sí se le permite hacer más el show y no se le afea.

NO he querido faltar al respeto@DisfrutarBCN son dos personas a las que admiro muchísimo y no paso así. Luego se ve en tv como se ve pero no ha sido así. Les respeto y admiro muchísimo intento aprender de ellos cada día! Si se ha interpretado mal piso disculpas.#Masterchef — Alex MasterChef 11 (@alexmchef11) May 30, 2023

El propio Álex se unió a estas opiniones en Twitter y aclaró que no quería "faltar el respeto a Disfrutar" ni a los cocineros. "Son dos personas a las que admiro muchísimo y no pasó así. Luego se ve en televisión como se ve, pero no ha sido así. ¡Los respeto y admiro muchísimo, intento aprender de ellos cada día! Si se ha interpretado mal, pido disculpas".

Después, el aspirante publicó un vídeo en el que se pronunciaba más ampliamente: "No me ha gustado que Pepe me dijera que me estoy tomado a cachondeo el programa. Creo que, desde que ha empezado el programa, la disciplina y la educación que estoy teniendo delante de los jueces ha sido muy recta y nunca he querido faltar al respeto a nadie".

"A cualquier chef invitado le tengo un respeto increíble y lo admiro porque es la misma profesión que yo quiero", añadió. "Y más a la gente de Disfrutar, que están aquí en Barcelona y son increíbles. Ya se puede ver mi cara de ilusión al verles. Así que yo creo que ha sido todo un malentendido, que está montado así y parece que sea yo el malo, pero no es así".