La historia de Tara: acusó a Biden de haberla violado y ahora pide a Putin la ciudadanía al cobijarse en Rusia: "Aquí me dan seguridad"

¿Qué ciudadano de eso que llamamos mundo libre querría mudarse a Rusia? ¿Quién querría vivir bajo el mismo techo que Putin, en un régimen que con demasiada frecuencia socava las libertades individuales? En principio nadie, aunque a algunas personas les puede parecer más seguro ese país que la Unión Europea o Estados Unidos.

Eso le ocurre a Tara Reade, una norteamericana que ha huido a Rusia porque temía ser encarcelada o asesinada en su país. Durante una rueda de prensa este martes en Moscú con Sputnik, un medio de noticias de propiedad estatal, la mujer ha pedido a Putin la ciudadanía rusa.

No quería volver a casa y meterme en una jaula o que me mataran, que eran básicamente mis dos opciones"

Reade tiene miedo de una de las personas más poderosas del mundo; ha huido del presidente de Estados Unidos. Esta mujer acusa a Joe Biden de haberla agredido sexualmente. "A medida que avanzo, espero encontrar seguridad aquí... Aprecio a mis amigos en Rusia que me han abierto los brazos y me han dado esa seguridad", dijo Reade ante los medios rusos.

BREAKING: A Statement and Press Conference from Tara Reade @ReadeAlexandra https://t.co/BixNvE1TGs — Tara Reade 🐎 (@ReadeAlexandra) May 30, 2023

"No quería volver a casa y meterme en una jaula o que me mataran, que eran básicamente mis dos opciones", aseguró la mujer. Reade ha pedido la nacionalidad rusa, pero pretende mantener la ciudadanía estadounidense.

"Vamos hombre, escuché que te gusto"

La historia se remonta a 1993, aunque nada se supo hasta 2019. Ese año, Tara Reade, ex asistente personal en la oficina del Senado de Biden en la década de los noventa, acusó al político de acoso y conducta inapropiada. El demócrata se había acostumbrado a acariciarle el cuello y los hombros, contó la mujer en The Union, un periódico de Nevada.

Un año después, durante la campaña presidencial de 2020, fue más explícita y habló ya de agresión sexual. Lo que narró Reade en un podcast fue que en 1993 Biden la empujó contra una pared, puso las manos bajo su falda y la penetró con sus dedos sin su consentimiento.

Me besó en el cuello y luego puso sus manos bajo mi falda. Y me preguntó si quería ir a otro lado'"

"Recuerdo que todo pasó a la vez... Me besó en el cuello y luego puso sus manos bajo mi falda. Me preguntó, '¿Quieres ir a otro lado?' y cuando le aparté me miró y me dijo: 'Vamos hombre, escuché que te gusto'", relató Reade. Poco tiempo después fue despedida.

Tara Reade acusa a Biden de agresión sexual. WIKIPEDIA/Jenerational Change

La exayudante aseguró entonces que había alertado verbalmente a tres supervisores sobre el presunto acoso sexual de Biden. Los tres lo niegan y aseguran no tener constancia de queja alguna.

Pero varios amigos y una antigua vecina de Reade sí corroboraron su relato, afirmando que les había contado algo del comportamiento sexual de Biden pero sin entrar en detalles. Sin embargo, varios periodistas que investigaron la historia encontraron incoherencias entre la versión de los hechos de Reade y las versiones corroboradas.

No es verdad. Lo digo de manera rotunda, eso no ocurrió, nunca, nunca, nunca"

Obviamente, el hoy presidente de EE UU lo niega todo. Ese 2020, Biden respondió a la prensa: "No es verdad. Lo digo de manera rotunda, eso no ocurrió, nunca, nunca, nunca". Un año después, como el asunto aún coleaba, la entonces secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que las afirmaciones de Reade ya estaban "muy litigadas".

Munición para los republicanos

La historia de Reade se ha convertido en una causa célebre entre algunos de los críticos más duros de Biden en la derecha, cuenta el New York Post. Son los casos de Roger Stone, asesor de Donald Trump desde hace mucho tiempo, y del expresentador de Fox News Tucker Carlson. Ambos ofrecieron a la denunciante varias plataformas para airear sus quejas.

Joe Biden, en el Despacho Oval de la Casa Blanca. EFE / EPA / JIM LO SCALZO

El pasado mes de marzo, los republicanos Marjorie Taylor Greene y Matt Gaetz invitaron al Congreso a Tara Reade para que concediera una entrevista transcrita en relación con su denuncia, informa Newsweek. Lo hicieron cuando el Partido Republicano estaba investigando a la familia Biden, en particular sus cuentas y registros financieros.

Y no sólo los republicanos. El ahora líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo durante las elecciones presidenciales de 2020 que la acusación de agresión sexual de Tara Reade contra el presidente Biden debía "ser investigada seriamente."

Reade y su defensa de Putin

¿Ha huido Tara Reade a Rusia sólo porque cree que será el lugar en el que más protegida esté de cualquier amenaza de la Casa Blanca? No sólo por eso. Cuenta el Post que la mujer tiene un historial público de defensa de Putin y de promoción de los méritos del canal de noticias propagandístico ruso RT.

En diciembre, Rusia intentó que Reade compareciera ante el Consejo de Seguridad de la ONU para informar sobre el presunto tráfico de armas en Ucrania

El pasado diciembre, funcionarios rusos invitaron a Reade a comparecer ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El sitio web de noticias Semafor informó, citando a una fuente anónima con conocimiento del asunto, de que la delegación rusa pidió que Reade informara sobre el presunto tráfico de armas en Ucrania. India, que preside el Consejo, declinó escuchar a Reade tras poner en duda su "pertinencia e idoneidad" para un debate sobre el desvío de armas.

Maria Butina, presunta agente encubierta rusa en Estados Unidos. MARIA BUTINA/FACEBOOK

Y lo cierto es que este martes, en esa conferencia de prensa con Sputnik, Reade estuvo acompañada por Maria Butina, una mujer rusa que fue condenada en EE UU por intentar influir en la política estadounidense como agente extranjera infiltrándose en la Asociación Nacional del Rifle. Butina, que fue encarcelada en Norteamérica en 2018, es hoy diputada rusa.

Ante los periodistas rusos, Reade recordó su causa y repitió su denuncia contra Biden por agresión sexual. Y de pasó repasó las muchas cosas que no le gustan de EE UU. Criticó su política, su infraestructura, la industria de los medios de comunicación y la postura de Washington sobre la guerra en Ucrania.