Tamara Gorro habla sobre el fuerte brote de Alejandro Sanz: "Ha tenido una crisis de ajuste"

Hace un par de días, Alejandro Sanz publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que se sinceraba y admitía que no estaba pasando por un buen momento a nivel emocional. "No estoy bien. Estoy triste y cansado. Estoy trabajando para que se me pase... Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente", expresó el cantante en el tuit.

Este martes, a través de la misma red social, el intérprete de Amiga mía ha agradecido el aluvión de mensajes que evidenciaban el apoyo y el cariño hacia el cantante. Pero, además, explicó que había tenido "un fuerte brote" el fin de semana y, aunque no termina de ver la luz, con la "ayuda correcta" saldrá adelante.

Ahora, Tamara Gorro ha explicado en Y ahora Sonsoles lo que ella cree que le ha ocurrido al artista. "Es una crisis de ajuste. Todos podemos tenerla. Eso no quiere decir que no sigas caminando. Le va a venir genial contarlo. Eso no quita que Alejandro esté mal. Hace un gran favor al resto y también se lo hace a sí mismo", ha expresado la segoviana.

La que fuera participante de Mujeres y Hombres y Viceversa parece comprender el momento por el que está pasando el cantante, ya que, según ha afirmado, ella está "muy cuerda" porque ha asumido "una enfermedad". Y es que, en 2022, la tertuliana admitió que estaba pasando por una depresión "con grado bastante grave" y por un "trastorno de la ansiedad".

Una situación difícil de lidiar y que, a día de hoy, mantiene a Tamara Gorro en manos de expertos. De hecho, la presentadora se alejó de las redes sociales con el fin de centrarse en mejorar su salud mental. Muchos dudaban de que ella estuviera pasando por un mal momento, tanto que incluso su expareja, Ezequiel Garay, se pronunció al respecto.

"Estoy cansado de que se insinúe que la enfermedad de Tamara es una farsa. ¿Tiene que suicidarse como por desgracia en otros casos, para que se sepa que es verdad?, ¿qué narices está pasando en este mundo?", expresó el empresario a través de sus redes sociales cuando aún los dos eran pareja.