Makoke anuncia que va a ser abuela otra vez: "Prefiero niña, por lo de tener la parejita"

Makoke va a ser abuela de nuevo. Así lo ha anunciado ella misma en las páginas de la revista Lecturas, donde ha dado una entrevista junto a su hijo, Javier Tudela, que espera su segundo hijo junto a su chica, Marina.

"Yo ya me plato, ¿eh? Ha sido un niño buscado, no de penalti", aclara el joven. "Aún no sabemos si será niño o niña. Yo prefiero niña, por aquello de tener la parejita", expresa la feliz abuela. "Es verdad que también me apetece una niña, pero me da igual", dice su hijo, que señala que la televisiva "es una abuela diferente. No es la típica abuela de hacerle un puchero". Además, señala que "es muy consentidora".

Por su parte, sobre su hijo como padre asegura: "Es increíble. Es un padrazo, muy dulce, pero es verdad que no le gusta darle al niño guarrerías. Es muy estricto con el tema de los dibujos y de la alimentación".

Makoke y Javier también hablan de Kiko Matamoros, ex de la colaboradora. "A Kiko le tuve cariño, pero a un perro que se me murió también. Tienes cariño a personas que han querido y te han ayudado, pero luego te hacen daño y se acabó, no hay más", sentencia Javier, sobre su expadrastro.

"No voy a ver su boda. No voy a estar en España. Además, no me interesa", revela, por su parte, Makoke.

Ambos hablan también del fin de Sálvame. "Personalmente, voy a descansar. Para mí será un alivio", señala ella. "En Sálvame se han dicho muchas cosas, la mayoría falsas. Es como si mi madre hubiera matado a Kennedy. A mí también me parece bien que se vayan".