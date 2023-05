Sale a la venta la casa en la que vivió Taylor Swift en Cornelia Street

Difícilmente lo haga ella misma por los recuerdos que tiene de dicha casa. O bien algún fan que esté deseando pensar que vive en el mismo lugar en el que lo hizo su ídolo. Tal vez algún mitómano o aficionado a la memorabilia con mucho dinero en el bolsillo. Y siempre existe la posibilidad de que lo haga totalmente ajeno. Lo cierto y verdad es que el piso en el que vivió de alquiler Taylor Swift en Cornelia Street, en Nueva York, está a la venta.

Taylor tiene el toque del Rey Midas, porque aquella casa, un adosado en el West Village de la Gran Manzana en el que vivió en 2016 y durante más de un año, ha cambiado su concepto en la inmobiliaria Corcoran Group: si antes se podía seguir alquilando por 45.000 dólares al mes, y 5.000 más si el inquilino lo quería amueblado, ahora ha disparado su precio.

El agente inmobiliario Laurence Carty ha hablado con el propietario del mismo, un inversionista italiano, y han llegado a la conclusión de que pueden sacarle mucho más partido si alguien lo compra, por lo que han decidido ponerle precio. Y este es 17.995.000 dólares, aproximadamente 16,85 millones de euros.

La artista de éxitos como Look what you made me do, Anti-Hero o All too well estaba completamente enamorada de dicha residencia, que contaba con cuatro dormitorios y 5.500 pies cuadrados construidos, unos 510 metros cuadrados.

De hecho, Taylor Swift, cuyas canciones suelen versar en forma de autoficción sobre su propia vida, llegó a dedicarle una canción al respecto, la cual tituló como no podía ser de otra forma Cornelia Street y que es una de las favoritas de sus fans del disco Lover. "Alquilé una casa en Cornelia Street", dice al comienzo del tema, si bien más tarde, durante el estribillo, canta "Nunca volvería a caminar por Cornelia Street".

A pesar de su ubicación, al suroeste de la isla de Manhattan, la vivienda cuenta con algunas caracterísiticas sorprendentes, como una piscina de diez metros o una azotea privada para ver el centro de Nueva York por la noche. Sin embargo, hoy en día es el hecho de que Taylor viviese allí lo que le da a la propiedad un enorme valor añadido.