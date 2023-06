Les Luthiers: "Hemos mantenido un humor ingenuo y sutil, sacando la mayor expresión al lenguaje español"

El grupo Les Luthiers se despide de los escenarios tras cincuenta y cinco años combinando el humor y la música en espectáculos que han marcado un estilo inconfundible. 20minutos ha conversado con dos de sus seis integrantes, Martín O’Connor y Roberto Antier, quienes ocuparon el lugar de dos de los históricos del grupo argentino, fallecidos en los últimos años -Daniel Rabinovich (2015) y Marcos Mundstock (2020)-. Con el espectáculo Más Tropiezos de Mastropiero concluyen un camino que ha hecho la vida más amable a millones de espectadores a través de sus delirantes diálogos, llenos de ironía y elegancia, y de un catálogo de disparatados instrumentos musicales. Inician en Madrid su última gira española, que también les llevará a Sevilla, Nerja, Barcelona y Sant Feliu de Guíxols.

¿Cómo está compuesto este espectáculo de despedida, 'Más tropiezos de Mastropiero'?

Roberto: Son catorce piezas, de las cuales once son nuevas y tres son clásicas para rendir homenaje a la tradición de Les Luthiers. Nuestros espectáculos siempre tienen un hilo conductor. Pueden ser dos políticos que quieren cambiar el himno nacional, un programa de radio con dos contertulios o la entrega de premios Mastropiero. En este espectáculo, es una entrevista a Johann Sebastian Mastropiero, que es Martín, en un programa cultural de televisión que yo conduzco. Mastropiero es un músico desopilante, torpe y desconcertante. Hacemos un recorrido por sus mil vidas, donde presenta sus grandes éxitos, pero en realidad son estrenos que la gente va a escuchar por primera vez.

¿Cuál es la reacción del público hasta ahora?Martín: Creo que en este caso se juntan dos cosas: al ser un espectáculo totalmente nuevo, el público se quita el prejuicio de "yo esta obra la vi con Marcos o con Daniel o con Carlitos". A ello se suma la emotividad, la nostalgia de la despedida. Hay un conjunto de emociones que resulta muy explosiva.

​Roberto: De hecho hemos recibido varias amenazas de bomba (ríe). El público de Les Luthiers es muy cálido y aquí se suman estas cosas que le dan un condimento mayor.



Desde que iniciaron esta gira de despedida, ¿no se han planteado desdecirse y continuar?Roberto: Ronda nuestras cabezas, porque si eres un artesano de una especialidad y cierra el lugar de trabajo, es difícil que te conviertas en abogado o notario. Sería una tristeza no disfrutar del presente sabiendo que un día vas a morir. No queremos caer en la trampa de una falsa promesa, porque Les Luthiers no es un individuo que va cumpliendo años. Es un grupo dinámico donde puede retirarse un integrante y seguir adelante. Todos tenemos una carrera previa, nos hemos encontrado en este jueguito que nos gusta tanto y vemos que la gente lo celebra. No hay ningún pensamiento definido al respecto.

"Continuar el legado de Les Luthiers es un honor. Hemos tenido muchos trabajos en la vida pero esta vez nos dieron una embajada"

¿Las muertes Daniel Rabinovich (2015) y Marcos Mundstock (2020) abrieron un debate sobre la continuidad de Les Luthiers?

Martín: Más entre el público, porque ellos tenían ya la intención de que el grupo siguiera. Yo reemplacé a Daniel durante su enfermedad y cuando enfermó Marcos lo reemplazó Roberto. Se fue dando de forma gradual.

Roberto: Por ejemplo, cuando nos hacemos la pregunta ¿cuál fue el mejor James Bond? La respuesta es: el primero que viste. Por mi edad, el mejor Bond fue Roger Moore. Estaba fascinado y juntaba la plata para pagar la entrada. Y los adultos te decían, ¡Nooo, no se puede comparar con Connery! Mi mujer es de Pierce Brosnan. ¿Esto nos impide disfrutar las películas de Bond? No. Siempre sabes que vas a ver una de Bond. En Les Luthiers eso también es así, de manera que estamos felices por continuar un legado que es un honor. Yo siento que tuve muchos trabajos en mi vida ¡y esta vez me dieron una embajada!



Además una embajada de las buenas.Martín: En Bogotá estuvimos en un estadio con casi 9000 personas. ¡Eso es muy emotivo para un grupo!

​Roberto: Nosotros lo tenemos muy incorporado, pero es un espectáculo teatral, no un concierto de música o de un solista. No es todo el tiempo bombo como puede ser un musical. Y con material nuevo, porque en Colombia se ha actuado en recintos al aire libre con 20000 personas, pero con material que conocían. La recepción ha sido impresionante, con todo el público en pie pidiendo otra.

Les Luthiers. Grupo humorístico-musical Fundado en Buenos Aires en septiembre de 1967 Les Luthiers es un grupo argentino humorístico-musical muy popular en su país y en otros hispanohablantes. El conjunto utiliza la música como un elemento fundamental de sus actuaciones, frecuentemente incorporando instrumentos informales creados a partir de materiales de la vida cotidiana. De esta característica proviene su nombre, luthier, palabra del idioma francés que designa al creador, ajustador y encargado de la reparación de instrumentos musicales de cuerda. Fue fundado en 1967 en Buenos Aires. En la actualidad está formado por Jorge Maronna, Carlos López Puccio (ambos integrantes desde el principio), Horacio "Tato" Turano, Martín O'Connor, Tomás Mayer Wolf y Roberto Antier.

¿La solemnidad de la música clásica se presta a hacer humor con esa seriedad?Martín: Así fue desde el comienzo. Después fue incorporando otros géneros pero se mantiene la esencia de parodiar la música clásica, romper con ese almidón y esa solemnidad.

Roberto: El inicio de todo fueron unos amigos del coro de la Facultad de Ingeniería, que se juntaron para hacer bromas. De ahí surgió I Musicisti. Un año y medio después quisieron profesionalizarse, cuatro de ellos quisieron seguir adelante y así nació Les Luthiers. Tenían un nivel de preparación un poco mayor que esas bandas de 'garage' que nacen en la Secundaria.



"Les Luthiers comienza sus funciones tallando con un cincel para acabar con un bisturí"

¿Existe un humor argentino como tal?Martín: Argentina es un país muy grande, con diferentes dialectos y tonos de hablar. Tenemos el humor cordobés, el santiagueño, el tucumano... No hay un humor argentino único, pero sí cierto sentido irónico que quizás en otros países no tengan tanto. La ironía es un sello reconocible.

Roberto: Como en todos lados, hay humor grosero y humor más refinado. Les Luthiers buscó siempre comenzar tallando con un cincel, pasar a un destornillador y acabar con un bisturí. Nosotros salimos de las funciones pensando si en tal frase podemos cambiar esto por esto otro para resultar más gracioso. Muchas veces es tan sólo una sílaba de diferencia, pero estamos todo el tiempo en eso. Por supuesto hay humor grosero en Argentina y en el Mundo. Uno pone NETFLIX y puede ver comediantes ingleses que hunden el cuchillo hasta que sale sangre. Es gran parte de su éxito. La gente está esperando que el tipo diga barbaridades que nadie se atreve a decir en otro ámbito. Es respetable, pero nuestro humor nunca fue de incomodar a nadie. El humor inteligente de Les Luthiers puede llevar al engaño de que el espectador debe tener un doctorado para entenderlo. No. Lo complejo es cómo se armó el chiste simple, que tiene mucha cabeza detrás para que lo entienda hasta un niño.

Martín: Les Luthiers también ha puesto sobre el tapete temas ásperos con mucho humor y eso se mantiene. Ha tocado temas sociales que sacuden el tablero, pero siempre con categoría, con altura, con elegancia.



¿Qué aspectos del humor de Les Luthiers ya no tienen tanta respuesta en la actualidad?Roberto: Por ejemplo, las cosas que hoy defienden, con justa razón, los movimientos feministas. Había algunos chistes machistas porque los personajes eran machistas, por ejemplo un charro mejicano, o un santiagueño argentino, por poner una provincia. La Serenata mariachi, donde mataban accidentalmente a una mujer con una bala perdida y los protagonistas acaban tan amigos, festejando. Son estereotipos que en un momento causaron gracia. Ahora hay que romperse la cabeza buscando algo que no incomode.

"No se puede decir ni Buen día porque alguien te puede reprochar ¡¿Cómo que Buen día, si está lloviendo?!"

Pero cada vez hay más elementos que no se pueden incorporar y queda todo muy reducido, ¿no es así?Martín: Yo creo que todo tiene un límite. Si de mil quinientas personas vas a molestar a uno… Es inevitable. No se puede decir ni Buen día porque alguien te puede reprochar ¡¿Cómo que Buen día, si está lloviendo?!

Roberto: Considero que estamos viviendo un movimiento pendular. Los reclamos son justos, basados en vivencias dolorosas de muchas minorías. Hay una hipersensibilidad en este momento. Cuando ustedes salieron de la dictadura y pasaron a la libertad, tuvieron la época del 'destape', y luego todo eso se acabó calmando. Ahora, esa calma llegará cuando se den cuenta de la intención con la que fue dicho algo. Si fue dicho como una broma o si fue para molestar. Cuando te das cuenta que era un chiste, ¡no te enojes tanto!



¿La elegancia está en crisis?

Martín: La elegancia está dentro de los ítems de Les Luthiers. Nunca quiso salir de ahí y es el secreto del éxito. Ha mantenido siempre una línea recta mientras otros humoristas se iban desviando. Creo que Les Luthiers quedó casi sólo en esa ruta, manteniendo un humor ingenuo en ciertos casos, sutil, sacando la mayor expresión al lenguaje español. Y el esmoquin creo que está en la categoría de la elegancia, de la fineza, de lo artesano. Hubiera sido muy fácil cambiar de ropa y ser más modernos, pero mantuvimos ese estilo. Hemos modernizado los esmoquin en el corte, pero siguen siento negros con el moño -pajarita- negro.

​Roberto: Hay que recordar que cuando más éxitos cosechó Les Luthiers fue en los últimos años. El Premio Princesa de Asturias de Humanidades, Ciudadanos Ilustres de Buenos Aires, la Orden de Isabel La Católica…. el camino no se modificó porque cambiar habría satisfecho a unos, pero habríamos desilusionado a mucha gente que nos sigue. Las panaderías tradicionales mantienen sus productos toda la vida y la gente sabe que encontrará lo que le gusta.

"Sales de un show de Les Luthiers con las endorfinas renovadas y casi te hiciste amigo del de la butaca de al lado"



Un sello de calidad que todos esperamos.Roberto: De calidad sería presuntuoso que yo lo dijera, pero sí un sello distintivo. Yo soy integrante desde hace ocho años pero tengo treinta y ocho de fan de Les Luthiers. Ya sé que lo puede ver en Youtube, pero quiero que mi hijo se siente en una platea junto a dos mil personas, porque reírse todos del mismo chiste es algo mágico, sanador. Entras a un show de Les Luthiers y sales dos horas más tarde con todos tus problemas olvidados, con las endorfinas renovadas y casi te hiciste amigo del de la butaca de al lado.



