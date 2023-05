Pablo Motos comenta en 'El Hormiguero' el miedo que hay a decir 'no': "Puede amargarnos la vida"

Tras la entrevista a Chanel este martes en El Hormiguero (que presentó su nuevo single, Clavaíto, junto a Abraham Mateo), Pablo Motos decidió 'pasarse de la raya'.

En esta ocasión, el presentador quiso hablar del miedo que hay a decir 'no', y señaló que "es un tema que nos afecta a casi todos y puede amargarnos la vida".

"Con lo fácil que es, aparentemente, decir no quiero, no me gusta, no me interesa o no me conviene. ¿Por qué nos cuenta tanto? Supongo por cobardía, falta de personalidad, por comodidad, por no discutir, por un falso concepto de la educación y del respeto o por no desilusionar a personas que nos gustan", señaló el valenciano.

Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. 20minutos | ATRESMEDIA

El conductor del programa de Antena 3 afirmó que "ese miedo nos lleva a decepcionarnos a nosotros mismos antes que hacerlo a alguien que, si nos quisiera, respetaría nuestro deseo".

"A lo mejor no nos atrevemos a decir 'no' porque sabemos que nos duele cuando nos lo dicen a nosotros, porque te tienes que tragar el orgullo, la decepción...", aseguró.

Además, Motos reconoció que "si eres un poco egoísta, puedes llegar a pensar que te están fallando. Pero, en ocasiones, esos 'no' nos ayudan a cambiar a un sitio mejor".

"En cualquier caso, decir 'sí' cuando queremos decir 'no' es una forma de esclavitud porque renuncias a tu voluntad para someterte a la de otros. Hay que aprender a decir 'no' aunque sea en defensa propia", comentó.

"Nos evitaríamos problemas de conciencia y todo sería más limpio, sano y claro. No engañaríamos a nadie ni nos sentiríamos engañados. Por eso os invito a que lo intentéis otra vez. Si lo mides en tiempo, decir 'no' cuenta menos de un segundo y luego te vas a sentir orgulloso"