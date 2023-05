El aviso del SEPE: cuidado con esto o no podrás pedir un subsidio por desempleo

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la entidad encargada de gestionar las prestaciones por desempleo de la Seguridad Social, incluye en su documento de instrucción de rentas, así como en el articulo 275 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) una serie de disposiciones en las que regula la concesión de estas ayudas y establece una serie de umbrales de ingresos para asegurar una correcta distribución de las ayudas y sus cuantías entre la población.

De acuerdo con estas normas, hay una serie de ciudadanos que no estarían cubiertos por el subsidio de desempleo en caso de quedarse en el paro.

Las personas a las que no se concede el subsidio de paro

Dado que las ayudas al desempleo no son solo ayudas asistenciales, sino que también van destinadas a las personas que pueden quedar en una situación de vulnerabilidad al no tener trabajo, el SEPE limita la concesión del subsidio de paro y no lo concede a los ciudadanos que, aún no teniendo trabajo, cuenten con ingresos superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (1.080 euros mensuales), es decir 810 euros brutos al mes.

Estos rendimientos o rentas son tales a efectos del SEPE si son ingresos brutos procedentes del cobro de otras prestaciones, pensiones y los ingresos derivados de capital mobiliario e inmobiliario; así como rentas de actividades económicas, profesionales, empresariales o agrarias y las ganancias patrimoniales, según recoge en su normativa y publica Noticias Trabajo.

Por otra parte, el SEPE no considera como rentas o rendimientos las asignaciones de la Seguridad Social por hijos a cargo, las cuotas del Convenio Especial de la Seguridad Social, la indemnización legal por la extinción del contrato de trabajo, salarios derivados de una colaboración social, cobros de deducciones fiscales a la mujer trabajadora por hijos menores de 3 años, y los planes de pensiones.

