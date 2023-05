La escritora y actriz Juana Dolores protagonizó este lunes una polémica entrevista en Més 324, el programa presentado por Xavier Graset en el Canal 3/24, la marca todo noticias de TV3.

La poeta, de 31 años, aprovechó su presencia en el plató para cargar contra la cúpula de la televisión pública catalana y para denunciar, de paso, el tratamiento que se hizo de los comicios del 28A.

Dolores admitió que se sentía "extraña" por acudir a un espacio de "la televisión pública, que valida a Junts y valida a Trias". En este sentido, la invitada endureció el tono a la hora de mencionar a Xavier Trias, ganador de las elecciones en Barcelona: "Al puto viejo de Trias a ver si le cae un meteorito encima". Y también deseó que cayera "un meteorito en la Librería Ona y lo reviente todo", aludiendo al negocio del empresario Tatxo Benet.

Juana Dolores on fire!!! Val la pena no treure ni un segon pic.twitter.com/h68ihsZU4v — TVMASPI (@sebas_maspons) May 30, 2023

"No insultes", dijo el presentador, que trató, sin éxito, de suavizar la conversación. "A ver cuándo invitáis a un marxista y no solo los que votan a Junts", dijo la intérprete, ya que, en sus palabras, el programa solo invita a personalidades "de derechas".

Visiblemente enfada por los resultados de las elecciones, la poeta pidió la movilización ciudadana: "Que las clases trabajadoras de este país se organicen y pete todo de una vez". En parte, la joven echa la culpa de lo ocurrido en las urnas a los medios de comunicación.

"Yo no entiendo cómo un presentador de TV3 no le dice a los políticos que espabilen", se quejó, afirmando que le parece "vergonzoso" el trato que la televisión pública hace del panorama político: "Me parece vergonzoso lo que hacéis. Todo suavecito, como si hablarais de la compra del Mercadona. Me parece una vergüenza".

Imparable, la poeta continuó cargando contra el equipo televisivo: "A ver si dimite el director y la cúpula de viejos de TV3 y que entren jóvenes y hacen una cosa mejor". "No vengo aquí a hacer al payaso, lo siento. Os ha tocado. Dios existe y me cambiasteis la fecha de la entrevista por el día siguiente de las elecciones y vengo aquí a cagarme en todo", añadió.

Según la escritora, "la televisión de la burguesía catalana que se esconde tras la socialdemocracia" es "el cáncer de las clases trabajadoras que sufren la ineptitud de los políticos y de los periodistas de la televisión pública". "Nos ha dado un repaso", se limitó a responder Graset, claro y conciso.