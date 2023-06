Qué hacer este fin de semana en Barcelona: la ciudad celebra el verano en las terrazas y en el Primavera Sound

Sin duda, si hay algo que marca este fin de semana, es la música. El Primavera Sound llega a la ciudad condal con un cartel repleto de estrellas, nacionales e internacionales y el Palau de la Música acoge una batalla musical entre los dos universos de superhéroes más potentes del cine: Marvel y DC.

Además, Barcelona celebra la llegada del verano con la Semana de las Terrazas de los Hoteles de Barcelona y la Casa Amatller presenta Dracs del Modernisme, una proyección 360º que se podrá experimentar con realidad virtual.

La exposición Dracs del Modernisme en la Casa Amatller. Casa Amatller

'Dracs del Modernisme', una nueva versión de Barcelona

Dracs del Modernisme (Dragones del Modernismo) forma parte de Barcelona 1900, la primera experiencia inmersiva dedicada al Modernismo para dar una nueva visión de la historia de Barcelona en Casa Amatller.

En ella, se propone un recorrido inédito por los orígenes de esta corriente como un elemento clave en el nacimiento de una identidad catalana renovada y la creación de la Barcelona actual.

Ahora, aparte de la exposición permanente –Barcelona 1900-, está Dragones Modernistas, Leyendas de Fuego, una proyección 360º que se podrá experimentar con realidad virtual.

Pg. de Gràcia, 41; Entradas: a partir de 14,40; casaamatllerdigital.com

Una batalla épica entre Marvel y DC en el Palau de la Música. Palau de la Música

Una batalla épica entre Marvel y DC en concierto

Si te apasiona el universo Marvel o el de DC, te gustan las películas de superhéroes y te quedas alucinado con sus bandas sonoras, este es tu concierto.

El Palau de la Música de Barcelona propone este viernes un espectáculo musical entre los dos grandes mundos de superhéroes de la mano de la Franz Schubert Filharmonia y dirigida por Gerard Pastor.

Spiderman, Capitana Marvel y Los Vengadores se enfrentarán a Wonder Woman, Batman y Superman en una batalla épica donde el único arma es la música.

C/ Palau de la Música, 4-6; 2 de junio; Entradas a partir de 39 euros; palaumusica.cat

'Illa deserta' en el Teatro de la Villarroel. Teatro de la Villarroel

'Illa deserta', la historia de lo que pudo ser y lo que no

La Villarroel acoge Illa deserta (Isla desierta), una comedia triste sobre las casualidades que nos han llevado al lugar en el que nos encontramos.

Esta obra de Marc Artigau explica la historia de una pareja, él y ella y de todo lo que pudo ser. Ella trabaja en un banco y pinta grafitis, él es repartidor a domicilio y sueña con ser actor.

La pareja explicará durante los 90 minutos de duración cómo fueron, cómo son y cómo serán tras un encuentro fortuito, encerrados en un ascensor que puede que les cambie la vida. O no.

C. de Villarroel, 87; Hasta el 2 de julio; Entradas a partir de 24,25 euros; lavillarroel.cat

Del 2 al 11 de junio se celebra la semana de las terrazas de los hoteles. Ajuntament de Barcelona

Barcelona celebra la llegada del verano



Los hoteles de Barcelona abren sus terrazas para celebrar la llegada del verano. Del 2 al 11 de junio, el Gremio de Hoteles, con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, organiza la Semana de las Terrazas de los Hoteles de Barcelona, un evento que este año celebra su undécima edición en el cual 68 hoteles de la ciudad realizarán 160 actividades culturales y gastronómicas, abiertas y gratuitas a toda la ciudadanía.

Los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de actividades de diferentes temáticas, como, por ejemplo, una Masterclass Teórica de Sushi en la terraza del Claris Hotel & Spa GL, el Showcooking de Steak Tartar en el Gallery Hotel o la cata de vinos Luis Alegre en el Alexandra Barcelona Hotel.

La oferta no es solo gastronómica, también hay actividades de bienestar como el Taller Beauty en el ME Barcelona o el Taller de Automasaje Facial Gua Sha en el Monument Hotel; deportivas como el Office Yoga & Mudras en el Arya Stadium by Mandanis o, musicales, como los que proponen el Eurostars Grand Marina Hotel GL con su concierto con Sabor a Cuba o el homenaje a Queen en el HCC Regente.

Para descubrir todos los talleres y hoteles que participan y reservar actividades, se tiene que visitar la página web de MésQHotels, la guía de ocio de los hoteles de Barcelona, en mesqhotels.cat

Hoteles de Barcelona; Hasta el 11 de junio; Entrada gratuita; mesqhotels.cat

Primavera Sound @Primavera_Sound

El Primavera Sound llega con estrellas en su cartel

El festival de música por excelencia de Barcelona vuelve esta semana para celebrar su 21ª edición con artistas como Rosalía, Kendrick Lamar, Skrillex, Halsey y muchos más.

Del 1 al 4 de junio, el Primavera Sound vuelve con su formato habitual -un fin de semana-, al Parc del Fòrum de Barcelona. Allí, durante cuatro días, los miles de asistentes que se esperan podrán disfrutar de los más de 200 artistas que componen el cartel de este año, entre los que se encuentran Depeche Mode, Mora, Måneskin y St Vincent, entre muchos más.

Como novedad de este año, los conciertos se podrán seguir por una retransmisión en streaming que permitirá a todo el mundo disfrutar de la música desde sus casas de manera gratuita.

Carrer de la Pau, 12; Hasta el 4 de junio; Entradas a partir de 125 euros; primaverasound.com

Las pizzas en Italia suelen prepararse con pocos ingredientes y la masa fina. iStockphoto

Llega la nueva edición del Pizza Fest

Este fin de semana el plato protagonista serán las pizzas. Del 2 al 5 de junio, el Pizza Fest by Mahou abre sus puertas en la Farga de l’Hospitalet.

Este evento gastronómico es la oportunidad perfecta para disfrutar con familiares y amigos de los nuevos sabores de moda, de actuaciones musicales, concursos y conocer nuevos productos por parte de grandes profesionales en cualquiera de los 14 restaurantes que participan en el festival.

Para asistir al evento se pueden obtener dos entradas diferentes; la gratuita, que permite la entrada a Pizzas Fest by Mahou según el aforo, que será limitado y que se completará por orden de llegada y la PIZZAS FEST - Entrada + porción pizza + bebida, que tiene un coste de seis euros y medio y garantiza la entrada al recinto.

Av. de Josep Tarradellas i Joan; Hasta el 5 de junio; Entradas a partir de 6,50 euros; pizzasfest.com