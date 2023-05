Las salidas de Victoria Federica se han convertido en uno de los objetivos preferidos por los medios de comunicación. En los últimos días, la sobrina de Felipe VI ha visitado Barcelona para asistir a uno de los conciertos del grupo Coldplay, pero, posiblemente, no lo ha hecho sola.

Al espectáculo también acudieron su tía, la infanta Cristina, acompañada de sus hijos. Pero no fue con ellos con quien la influencer pasó el tiempo del concierto en la ciudad condal. Así, El programa de Ana Rosa ha desvelado con quién pudo acudir Victoria Federica al evento.

Tal como ha explicado Leticia Requejo en el Club Social del matinal, los vídeos publicados en sus redes por Victoria Federica coinciden, en perspectiva, con los del piloto Albert Arenas, por lo que el programa ha supuesto que pudieron acudir juntos.

Así, la periodista ha comentado por qué supo que estaban juntos: "Despista porque sube unas historias en las que graba, pero es que uno de esos vídeos está hecho desde el mismo ángulo que Albert. Así que, o Albert le mandó el vídeo para que quedase bien en redes o compartieron alguna canción juntos".

"A mí me dicen que tienen una relación especial, no me la catalogan de noviazgo, pero él siempre le propone planes, la cuida muy bien. Es un partidazo y tiene el ojo puesto en Victoria. Hay una buena relación de amistad", ha concluido la periodista de Telecinco.