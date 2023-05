Ciudadanos no se presentará a las generales tras la debacle del 28M, pero deja en el aire el futuro del partido

Tras una larga reunión del Comité Nacional del partido, Ciudadanos ha decidido no presentarse a las elecciones generales del próximo 23 de julio. En vista de la pérdida de representación de la formación en los comicios municipales y autonómicos del pasado domingo y ante la convocatoria anticipada de las nacionales, la formación naranja tira la toalla y no acudirá a los comicios.

El secretario general de la formación, Adrián Vázquez, ha sido el encargado de transmitir la decisión final, escoltado por los miembros de la comisión permanente. "Este domingo, la oferta del centro liberal no ha obtenido la fuerza suficiente, el mensaje de las elecciones locales ha sido muy claro", ha admitido. "Entendemos que ahora que Sánchez vuelve a plantear el mismo plebiscito sobre sí mismo, a día de hoy los españoles no nos ven como alternativa [...] lo mejor es que o concurramos en este ciclo electoral", ha declarado asumiendo que su partido no se ve como "una alternativa". Y sin embargo, no ha quedado claro el futuro de la formación, dado que Vázquez ha señalado que se prepararán "para el próximo escenario electoral".

"No nos rendimos", ha dicho con gesto serio. "No hay espacio electoral pero sí político, desde hoy mismo nos ponemos a trabajar en un proyecto reforzado". Minutos después, otro miembro de la ejecutiva aseguraba que, tras un debate "bonito", los convocados habían decidido ponerse a trabajar "desde ya". "Pero desde ya es ya mismo ¿eh?", insistía.

Lo que no queda claro es en qué consistirá exactamente ese trabajo. Vázquez ha defendido que el partido mantiene representación en España y en Europa, dónde él mismo trabaja como diputado. Y ha asegurado que en julio organizarán "un gran encuentro nacional del espacio de centro liberal", "preparados" para ser decisivos y "recuperar" ese espacio en España.

Surgían muchas preguntas en la sede del partido, pero muy pocas tenían respuesta. ¿Se mantendrán las siglas? ¿Qué va a hacer Ciudadanos a partir de mañana? "Esta decisión", ha aclarado Adrián Vázquez, "viene del adelanto en la convocatoria de elecciones generales este mismo lunes: dadnos un poco de tiempo". De momento, el comité nacional en el que estaban presentes también Begoña Villacís e Inés Arrimadas se ha centrado en "rearmar el espacio liberal".

Más allá de eso, el secretario de los naranjas ha querido mandar un mensaje de agradecimiento para los afiliados y simpatizantes del partido y ha señalado que la ejecutiva debe "hablar" aún con los concejales, diputados y diputados autonómicos y europeos que la formación aún conserva. Y tras la llamada a filas que esta misma mañana ha hecho el líder popular Alberto Núñez Feijóo, Vázquez ha asegurado que "el espacio liberal solo puede representarlo un partido como Ciudadanos, que quiere una menor incidencia de la Administración en la vida de los españoles".

Edmundo Bal: "No me pienso callar ante este atropello"

Poco después de que se celebrase la rueda de prensa han aparecido las primeras reacciones en redes sociales. Entre ellas, un tuit de Fran Hervías, antiguo miembro de Ciudadanos que se fue al PP de Casado y fue despedido cuando Feijóo entró en Génova. Hervías ha alabado la decisión del comité nacional, "acertada" a su juicio. Y le ha respondido el diputado naranja Edmundo Bal: "Está todo dicho. La dirección de mi partido de acuerdo con Hervías. No voy a decir nada aún pero no me pienso callar ante este atropello. Qué vergüenza más grande siento ahora mismo".

La noticia, por otro lado, habrá sentado bien en Génova, donde unas horas antes Alberto Núñez Feijóo ha animado a CS a no presentarse a los comicios. "Sería un ejercicio de madurez y responsabilidad y, en nombre de la España que está esperando el cambio, es de agradecer", ha alegado el popular a la par que invitaba al electorado naranja a votar por el PP, "un partido reformista".

Por otro lado, la diputada María Muñoz anunció el lunes su marcha de Ciudadanos a la par que hacía un guiño al partido de Núñez Feijóo. "Las historias empiezan y acaban. Es hora de votar y solo hay una opción posible para cambiar este país", comunicó a través de un tuit en el que aseguró que se comprometió a permanecer en el partido hasta el 28-M "por lealtad" con sus compañeros.