"Tenemos una nueva compañera", exclamó Carlos Sobera el pasado lunes cuando entró por las puertas del local de First Dates Laura Boado, la nueva camarera del espacio de Cuatro.

La gallega se ha incorporado al staff del programa en sustitución de Lidia Torrent y Elsa Anka, que han dejado el restaurante del amor para dejar su lugar al nuevo fichaje.

Mediaset ha confiado en Boado tras su paso por unos de los reality de más éxito del grupo, La isla de las tentaciones, donde fue una de las protagonistas de la última temporada.

Laura Boado, en 'La isla de las tentaciones'. MEDIASET

Fan del programa

Cuando hay una novedad en un programa tan longevo como First Dates (lleva 7 años en parrilla) suceden curiosas coincidencias. Una de ellas ha sido que, la gallega, antes de formar parte del espacio de Cuatro, era fan de él.

"Creo que todo el mundo ha visto alguna vez en su vida este programa. Cuando empezó a emitirse estaba en el instituto y lo veía con mi madre. Se me hace muy raro haber sido espectadora y ahora estar en el programa", admite.

La veteranía del formato le asusta: "Impone un poco, pero es que quiero demostrar con creces que valgo para esto. En esta vida venimos a jugar, no hay miedo", afirma.

Laura Boado, en 'First Dates'. MEDIASET

"Es verdad que es un programa muy top con mucha audiencia, pero si han apostado por mí es por algo y quiero demostrar que puedo hacer este trabajo", añade.

Lo que no tiene miedo es a las críticas por su pasado en el reality o por su trabajo en Firts Dates: "En este país somos así, siempre habrá alguien que hable mal de ti, así que yo me quedo con lo que dicen mi familia y mis amigos", señala.

"Los demás pueden comentar lo que quieran porque no me conocen de nada, solo de verme un rato en la televisión, y no saben cómo soy, cómo lo he pasado, todo lo que hay detrás, como para estar machacando a una persona psicológicamente de esa manera", concluye.