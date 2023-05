Luca Dazi continúa, indirecta o directamente, siendo el protagonista de MasterChef 11. A pesar de no ser el aspirante que más destaque culinariamente, la parte más reality del programa se la está comiendo él, tanto fuera como dentro del concurso, pues son muchos los mensajes que está generando en redes. Incluidos los de algunos de sus compañeros.

El tiktoker catalán de 19 años está siendo uno de los que más está llamando la atención, pues se ha acusado al formato de favorecerle, ya que está superando más y más pruebas a pesar de no llegar al nivel culinario de algunos de sus competidores.

Esto está provocando que se le acuse de tener enchufe en MasterChef, ya que supuestamente sería hijo de Alberto Dazi, el director general de Ofistrade, una de las principales compañías españolas de importación y exportación de alimentos que trabaja con El Corte Inglés, proveedor oficial de MasterChef.

Pero el programa de este lunes ha avivado aún más el polémico perfil de Luca, tanto por su cocinado como por sus comentarios. Y es que, tras la expulsión de Francesc la pasada semana, el aspirante aseguró que ahora el ambiente en la casa era mejor.

"Por fin la convivencia va mejorando, yo no sé si es que se han ido los cuatro viejos que hacían el ambiente un poco más oscuro", declaró el tiktoker. Rápidamente, este comentario ofensivo fue criticado en redes por su forma despectiva de dirigirse a la edad de sus compañeros. Y no solo los espectadores lo destacaron, sino también algunos aspirantes.

Que quieres si el niño es tonto...... https://t.co/cpfMTEGwN1 — Francesc MasterChef 11 (@francescmchef11) May 29, 2023

"Luego pedirá respeto", tuiteó su compañero Jotha, que continúa en el programa. "Qué quieres si el niño es tonto...", respondió Francesc, que ya fue expulsado.

De hecho, Jotha ya mostró en el programa de este lunes su desacuerdo con las valoraciones, pues los jueces defendieron que el plato de Luca era mejor que el suyo.

"(Mi plato) está bastante mejor. ¿Pero para qué queréis que os diga la verdad? ¿Para que me digáis que no? Para eso no digo nada", argumentó. "Lo tuyo era una plasta y lo suyo era medio bonito y se podía comer", le respondió Jordi Cruz.

De hecho, muchos espectadores criticaron que, de nuevo, cocinara un puré de calabaza, sobre el que puso un filete de lomo bajo. "¿Otro puré de calabaza?", se preguntó Jotha, otra vez en Twitter, para mostrar su indignación.

Pero él no fue el único que reaccionó, sino también Álex, exaspirante de MasterChef Junior 4 que regresó en esta edición de adultos con muchas ganas de ganar. "Platazo igual a puré", escribió en su Twitter.

Platazo = puré 😅 — Alex MasterChef 11 (@alexmchef11) May 29, 2023

Si a todos nos midieran con la

Misma Bara… como cambiaría el cuento…. En fin… a mejorar.👨‍🍳 — Alex MasterChef 11 (@alexmchef11) May 29, 2023

"Si a todos nos midieran con la misma vara, cómo cambiaría el cuento... En fin, a mejorar", tuiteó. Se desconoce a quién se refería con este mensaje, pero todo apuntaría a Luca.