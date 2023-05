Britney Spears habla del regreso de su madre a su vida

La semana pasada, Lynne Spears se reencontraba con su hija Britney Spears después de varios años sin verse. No hay que olvidar que la cantante escribió a través de las redes sociales un duro comunicado contra ella apenas unos días antes de que la justicia le diera la razón y se acabase la tutela que había ejercido sobre la artista su padre, James Spears, durante más de una década.

"Mi padre pudo ser quien comenzara la tutela hace 13 años... ¡Pero lo que la gente no sabe es que fue mi madre quien le dio la idea! Nunca voy a recuperar esos años. Ella me arruinó mi vida en secreto", dijo entonces la cantante de éxitos como Toxic o Baby One More Time. Apenas unos minutos después, borraba la publicación.

Pero tras la reunión de media hora —así lo aseguran portales como TMZ—que tuvieron el otro día, parece ser que han enterrado el hacha de guerra y que la relación maternofilial vuelve a su cauce. O eso se desprende de uno de los últimos posts de Britney en su cuenta de Instagram, en los que ha hablado sobre aquella conversación, limar asperezas y charlar sobre ciertos temas que la artista llevaba tiempo queriendo decirle cara a cara.

"Mi dulce madre apareció en mi puerta después de 3 años... Ha pasado tanto tiempo... Con la familia siempre hay cosas que deben resolverse... ¡Pero el tiempo cura todas las heridas!", ha comenzado asegurando Britney, que ha utilizado una fotografía suya de cuando era pequeña e iba disfrazada de princesa

"Y después de poder hablar [con Lynne] aquello que he retenido durante tanto tiempo, ¡Me siento muy aofrtunada de haber podido tratar de hacer las cosas de manera correcta! ¡Te quiero mucho! ¡Qué suerte que hayamos podido tomar un café juntos después de 14 años! ¡Ahora vámonos de compras!", ha finalizado la cantante de 41 años.

Según dieron a conocer medios como Page Six, madre e hija llevaban tiempo comunicándose a través de mensajes de texto e, incluso, dejándose palabras de amor en las redes sociales. Para ejemplo, lo que el pasado diciembre le contestó Lynne a Britney: "¡En el fondo sabes cuánto te quiero y te echo de menos! ¡Te pido perdón por todo lo que te haya hecho daño!".