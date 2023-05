Johnny Depp, obligado a cancelar varios conciertos de su banda, Hollywood Vampires, tras fracturarse el tobillo

Johnny Depp ha preocupado a sus fans con su última publicación de Instagram. Y es que este lunes, el actor y músico reveló que un problema de salud le ha obligado a parar todos sus compromisos profesionales, incluida su gira con su banda Hollywood Vampires.

"Mis queridos amigos. Siento decir que me fracturé el tobillo. ¡Vaya fastidio!", escribió el actor y músico de 59 años. "Comenzó como un pequeño quiebre, pero en algún lugar entre Cannes y el Royal Albert Hall empeoró en lugar de mejorar".

Por tanto, el protagonista de Piratas del Caribe aseguró que aguantar y seguir con su agenda como si no le pasara nada terminó por hacer que su tobillo estuviera peor.

'Story' de Johnny Depp. INSTAGRAM

"Varios profesionales médicos me recomendaron encarecidamente evitar cualquier actividad por el momento y por eso, tristemente, me será imposible viajar ahora mismo", informó en sus redes. "Los chicos y yo sentimos mucho no veros en Nueva Hampshire, pero no temáis, prometo llevaros un increíble show a Europa y daremos lo mejor de nosotros en la Costa Este a finales de este verano".

"Compensaremos a los que han pagado por esos espectáculos", continuó. "De nuevo, mis más sinceras disculpas. Todo mi amor y respeto. Besos", concluyó Johnny Depp y, después, escribió las nuevas fechas en las que se celebrarán estos conciertos cancelados, que serán a finales de julio.

Por su parte, la banda también publicó un comunicado en Instagram: "Nos entristece compartir que Hollywood Vampires reprogramará tres fechas de su gira por Estados Unidos la próxima semana. Johnny sufrió una dolorosa lesión en el tobillo después de sus recientes apariciones y su médico le aconsejó que no viaje".

"Está devastado por este giro de los acontecimientos, pero está deseando descansar para que los cuatro Vampires puedan dar lo mejor de sí mismos en la gira por Europa", informaron. "Se respetarán todas las entradas para las nuevas fechas".