La advertencia de Tinet Rubira a los concursantes de 'OT': "Si tienes seguidores pero cantas como un perro, no vas a pasar"

El concurso de talento Operación Triunfo ya tiene presentadora: es Chenoa, alguien que sabe bien cómo es estar en ese programa, que ahora emitirá Prime Vídeo, pues ella fue concursante de la primera edición.

Prime Video y Gestmusic, la productora, han presentado hoy el formato, que regresa después de su paso por cadenas como Telecinco y La 1 y que ahora ha dado el salto a la conocida plataforma de vídeo de Amazon.

María José Rodríguez es la responsable de contenidos de Prime Vídeo. Ella asegura que "la obsesión de Prime Video es la producción de alta calidad, innovar... y este va a ser el primer programa de entretenimiento que se emita en directo en un streaming". "Una vez más Operación Triunfo va a hacer historia", apostilla Tinet Rubira, director de Gestmusic.

"El casting de OT durante 22 años ha supuesto la renovación del panorama artístico de este país, es un casting exahustivo, cogemos talento y luego le ponemos una academia donde se pulen durante 14 semanas y galas para que se luzcan", hace ver Tinet sobre cómo serán los nuevos triunfitos.

El claustro de profesores es un elemento fundamental del formato y para la edición nueva de OT se mantendrá "el nucleo duro", en el que la directora será Noemí Galera, que será la responsable también de estos casting. Manu Guix será el director musical de nuevo, pues está desde la primera edición. Repite también como coach vocal Mamen Vázquez y se contará con la ayuda en coreografía de Vicky Gómez, también veterna. Habrá además, "caras nuevas" entre los profesores.

Noemí Galera participó en la presentación de Operación Triunfo. "Los castings comenzarán el 3 de julio y acabarán el 19 de septiembre, con un parón en agosto", adelanta la directora de la academia.

El casting se hará en 9 ciudades, empezando el 3 de julio en Barcelona y terminando en Madrid el 19 de septiembre en Madrid, pasando por Zaragoza, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia, Las Palmas, Bilbao...

"Va a hacer calor, que la gente venga a los castings con agua, crema solar, gorras...", pero también se podrá subir un vídeo (de 40 o 45 segundos y sin efectos) con el hashtag #otcover2023 en Instagram o Tiktok. "Los veré todos y les pondré like, pero eso no significa que estén seleccionados, a los que sí, les contactará el equipo para citarles en uno de los casting, donde no tendrán que hacer cola", adelanta.

En total habrá 18 seleccionados, que participarán en la Gala 0, de donde saldrán los concursantes y alumnos de la Academia de Operación Triunfo.

María José Rodríguez, de Prime Video adelantó que habrá un magacine diario con un presentador o presentadora y colaboradores que ayudarán "a descubrir lo que pase en el día a día en la academia". Además, habrá una postgala, con entrevistas a los concursantes y al expulsado.

"Vamos a hacer galas de 90 minutos", explicaba la responsable de Prime Video. "Los fans nos lo han pedido, que vaya rápido, que se quieren acostar pronto", apuntaba Tinet Rubira, aunque al estar en Prime Video, se podrá ver más tarde en la plataforma.

El momento cumbre llegó cuando apareció la cantante Chenoa, que como decimos, presentará Operación Triunfo en Prime Vídeo.

"Los pantalones son del casting de OT, no me los había vuelto a poner", explicaba la cantante, emocionada, pues ha "cerrado el círculo". "Resulta que me entran los pantalones, ha sido una premonición".

"Estoy muy parida por Operación Triunfo, en tele y en música, que son las dos cosas que en estos 20 años he intentado aprender a hacer", explicaba la presentadora.

"Me he dejado conocer, no tengo filtro para bien o para mal", explicaba sobre su personalidad y avanzaba que va a "empatizar muchísimo con el concursante", pues es la primera presentadora de OT que ha sido concursante.

Los concursantes van a recibir del jurado mensajes que para su edad se hacen muy grandes y mi cara como presentadora será la de 'bájale, que son muy pequeños'", explica Chenoa.

"Voy a contar con dos bazas, hacer caso a los que mandan y tirar de mi naturalidad, esas dos cosas siempre me han funcionado", explicaba sobre cómo se va a enfrentar a un gran formato como este.

"Soy muy natural, no llevo bótox ni ácido hialurónico, soy muy gestual, si algo me parece regular levanto la ceja mucho", aclara con humor.

Hay una clara diferencia entre el OT de Chenoa y el OT actual: entonces no había redes sociales. "Los concursantes de ahora han crecido mirando otra pantalla y con las redes sociales, pero eso no significa que tengan que aguantar todo lo que les llegue", reflexionaba Chenoa.

"A los concursantes les protegemos porque durante el concurso viven aislados", puntualiza Tinet Rubira, que recuerda que la propia Chenoa le confesó que el aislamiento era una de las cosas que más agradeció. "Ir y que me hicieran la colada, la comida... y tener una semana entera para aprender una canción con profesores, que eso a mí fuera me costaba una pasta... fue maravilloso", recordaba Chenoa.

"Es muy interesante que haya muchas formas de ser. Y si hay alguien con quien no encajas, no pasa nada, ve donde te sientas como en una tribu. Es muy nutritivo que haya muchos colores, que se opine diferente, pero desde el debate, la charla, no desde el odio", dice Chenoa sobre los comentarios que pueden llegar de los distintos concursantes. "Si ves las ediciones de OT ves la evolución de la juventud", asevera Tinet Rubira.

"Lolita me dio el mejor consejo: sé tu, es lo más bonito y lo más difícil que me han dicho en la vida", expresaba Chenoa sobre el consejo que ella podría dar a los concursantes, que podrían ganar los 100.000 euros del premio final.

"Lo mejor que tiene OT es la mecánica de expulsión y eso no lo vamos a tocar, porque se pasan cuatro filtros muy importantes, en el que intervienen los propios compañeros y el público, son muy democráticas las expulsiones", decía Tinet Rubira sobre la mecánica de las galas.

"Las galas van a ir rápidas. Los alumnos lo son en la academia y son concursantes solo en las galas", recuerda el director de Gestmusic. "Va a ser nuevo el plató, va ser nuevo el jurado y el 70% de los profesores", avanzaba.

"Si algo funciona es mejor no cambiar mucho. Cuando estaba dentro no enterarme de nada me hacía focalizarme. Los aplausos lo mirabamos mucho por qué a este le aplauden más fuerte, a él le gritan más que a mí'. "Cuando estábamos dentro yo siempre le decía a Rosa 'aprovecha las galas, que fuera son muy caras'", rememoraba divertida Chenoa.

"Si cantas muy bien y tienes seguidores en TikTok, bienvenido. Si tienes muchos seguidores y cantas como un perro, no vas a pasar el filtro de Noemí", advertía Tinet Rubira sobre las redes sociales y los followers.