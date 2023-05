Quién es Natalia Osona, la 'influencer' y empresaria famosa por sus sorteos

Natalia Osona es una de las infuencers que más ha crecido en los últimos años. Con un millón de seguidores en Instagram, tanto ella como su marca no dejan de ganar popularidad en redes.

Su comienzo en internet diferente al resto de sus compañeros. La madrileña primero creó su negocio de ropa y después se hizo su propio nombre promocionándolo.

¿Qué le pasó a Natalia Osona?

Todo comenzó hace casi 10 años, cuando la madrileña estaba terminando sus estudios de Derecho y Administración de Empresas. Había conseguido gracias al despacho de abogados Garrigues una beca para continuar sus estudios en Hardvard y poder especializarse.

No obstante, un problema en la espalda la obligó a parar todo en 2014. "Me encontraba en el último curso de carrera y comencé a tener dolores en la espalda que fueron aumentando progresivamente hasta estar prácticamente incapacitada para salir de la cama y poco más", ha recordado desde entonces en entrevistas.

Obligada a quedarse en casa, decidió abrir una cuenta de Instagram, pero dedicada a Glowrias. Así había decidido llamar a su tienda de ropa online, en la que, con la ayuda de su madre, compraba ropa al por mayor y la vendía desde aquí.

A las dos semanas ya comenzaron a tener pedidos y su marca se involucró mucho con su persona. Cuando por fin se recuperó, terminó la carrera, pero ya se dedicaba por completo a ser creadora de contenido.

La empresa también ha crecido, abriendo incluso numerosas tiendas antes de la pandemia. Después, su modelo se asentó, y se están centrando en la venta por internet.

En el momento del confinamiento, Osona también desarrolló otra enfermedad: celiaquía y SIBO. Tras muchos meses con la tripa hinchada, descubrió que sufría de graves problemas intestinales.

Vida personal: ¿Dónde vive Natalia Osona?

Natalia Osona reside junto a su pareja, Diego Sanchís, en varias residencias al mismo tiempo. Dueños de tres adorables perritas, conviven con ellas entre Madrid y París.

Un paso que dieron en 2022, cuando quisieron trasladarse a vivir a la ciudad francesa durante varios meses. Desde entonces, la creadora de contenido ha confesado que ha sido muy difícil compaginar los dos mundos, ya que por contratos con marcas debe volver a Madrid muy a menudo.

Además, también se está construyendo una casa como proyecto de futuro en Andorra. La propiedad no está totalmente terminada, pero la pareja tampoco desea mudarse allí hasta que su familia no empiece a crecer.

De momento, no hay planes de boda a la vista, aún. Por lo que ambos están centrados en la marca y el trabajo de influencer, antes de seguir dando pasos en su longeva relación.

Las polémicas de Natalia Osona

El perfil de Natalia Osona no es conocido por ser muy controvertido. Aun así, no oculta su verdadera opinión en redes. Por eso, causó mucha sensación cuando confesó abiertamente que no había sido invitada a los Premios Ídolo.

La primera edición de los galardones para influencers creados por Dulceida reunieron a todos los perfiles conocidos del mundillo, menos a Osona, que sí quería acudir, pero nunca recibió invitación.

Su confesión tan directa de que había sido dejada de lado fue vista como una crítica a Dulceida y generó un gran torbellino en redes. Por alusiones, la catalana aseguró que había sido un despiste y no había sido aposta.

No obstante, meses después Osana seguía sintiéndose dolida, ya que, además de considerarse con importancia dentro del mundo de las influencers, ya había trabajado con su marca con Dulceida y se conocían.

Recientemente, el nombre de Osona ha vuelto a estar en todas partes después de tener que cancelar su sorteo de entradas VIP de Coldplay a penas dos días antes del concierto.

Según la promotora, no estaba permitido pedir seguidores a cambio de las entradas y la obligaron incluso a borrar la publicación original, donde se acumulaban más de 200.000 comentarios.