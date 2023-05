El hundimiento de la audiencia de Bertín Osborne en Telecinco

La audiencia de Bertín Osborne se desmorona. Este lunes, Mi casa es la tuya, con el tenista Fernando Verdasco como invitado, ha vuelto a perder espectadores. Hasta quedarse en sólo 965.000 fieles y un 7,8 por ciento de share. La entrega menos vista de la historia.

El desgaste de la fórmula es evidente. En la tuya o en la mía de Bertín sorprendió en La 1 de Televisión Española allá por 2015. Tanto que Telecinco terminó llevándose el formato de éxito de la cadena pública. Era diferente, era astuto.

Tenía la fama más tradicional, representada por Bertín Osborne, y la modernidad de una realización que transformaba la entrevista en una experiencia. En la tuya o en la mía fue hábil para enfrentar a Osborne a diferentes personajes del folclore nacional y envolver cada capítulo, en casa propia o ajena, de personajes secundarios que irrumpían para engrandecer la historia a través de desengrasantes tramas paralelas que impedían que la curiosidad del espectador decayera.

Sin embargo, con el paso de los años, la curiosidad del propio Bertín Osborne sí ha decaído. O eso transmite. Cada vez más, al presentador se nota más atado al pinganillo que le dice aquello que debe preguntar. Se pierde así el choque cultural espontáneo que, en realidad, era la esencia del programa que se sustentaba en un Bertín compadreando con famosos de primer nivel, mientras veíamos sus más o menos espectaculares casas con imágenes aéreas de drones y canciones ñoñas.

Ya todos los docushows tienen drones. Incluso todos los docushows tienen banda sonora de canciones ñoñas. Viva la emoción. Viva la ñoñez. Pero la estética diferente del formato de Bertín ya no lo es. Y encima se ha ido olvidando de su premisa: el lado aspiracional de un espectador descubriendo casas de personalidades. Cómo las tienen decoradas, cómo de recargado tienen el salón, cómo son sus cocinas... cómo son en pantuflas. Ni rastro de ese ejercicio de descubrimiento, ahora la finca de Bertín es un decorado más que no cuenta nada.

Así el programa ha ido perdiendo interés y personalidad. El espacio ha ido ganando poco a poco intensidad indulgente y ha perdido la frescura que le hacía singular con esas risas que irrumpían en cada capítulo y sacaban la picardía transversal con la que triunfó Bertín en programas como Lluvia de Estrellas o Esos locos bajitos. Ahora, en cambio, el docushow transmite ser una reunión de ricos espatarrados en un sofá. Y la vida de ricos espatarrados en un sofá suele ser muy aburrida, principalmente porque no transmiten la estimulante y telegénica creatividad que enriquece la sociedad, ya que no la cultivan porque no la necesitan: todo lo pueden solucionar con puñados de dinero.