Los aspirantes de 'MasterChef', juzgados por sus excompañeros: "No sabemos si vais a ser justos o vengativos"

La primera prueba celebrada durante la noche del lunes en MasterChef guardaba una especial sorpresa para los concursantes: sus excompañeros serían quienes que catarían los platos.

Jeremy, Frank, Larraitz, Merce, Sergio, Fray Marcos, Francesc y Laura volvieron a las cocinas, pero no para cocinar, sino para juzgar. Pese a que ellos darían sus opiniones, la palabra final la tuvo el jurado compuesto por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera.

"Como no sabemos si vais a ser justos o vengativos, cada plato tiene una pegatina para que no sepáis quién lo ha hecho", dijo Pepe. Jeremy aseguró que juzgarían los platos por su calidad: "Si está bueno, lo está y si no, pues no lo está".

Para los comensales, los mejores platos fueron los de Marta, Álex, Jotha y Pilu. El jurado, por su parte, solo compartió la opinión del plato de Pilu, a quien proclamaron como "la mejor aspirante".

Por su parte, Jotha, fue de los peores juzgados por los profesionales, quienes los enviaron a la prueba de eliminación junto a Ana, Claudia y Lluís. Lucas, Jorge Juan, Marta y Álex se salvaron a pesar de no "llegar al nivel que requiere la altura del programa", según Jordi Cruz.