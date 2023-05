Tu horóscopo diario: martes 30 de mayo de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 30 de mayo de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

A pesar de la difícil influencia de Saturno, sin embargo, vas a empezar la semana con mucha fuerza, un ánimo optimista y una tendencia a que las cosas te salgan bien, aunque para ello tengas que luchar, esforzarte o pasar algunas incomodidades más de lo que sería normal. Te mostrarás bastante audaz y seguro de ti mismo.

Tauro

Hoy el Sol y la Luna formarán un aspecto armónico y favorable, lo cual te repercutirá positivamente en tus relaciones íntimas, e igualmente si desempeñas algún trabajo de cara al público o en el que las relaciones sean importantes. Será un día positivo e inspirado para ti, pero no tientes a la suerte ni corras riesgos innecesarios.

Géminis

Aún tenemos sobre nuestras cabezas la severa influencia de Saturno, sin embargo, hoy va a ser un día más armónico y en tu caso te saldrán mejor las cosas, especialmente por la tarde. Inspirado e incluso afortunado para viajar y todos los asuntos que estén relacionados con el extranjero. Problemas que por fin se resuelven.

Cáncer

Hoy la Luna, regente de tu signo Cáncer, se encontrará en una posición bastante armónica y esto va a ser claramente positivo para ti, que tendrás un día claramente mejor que los anteriores, o cuando menos más sereno y favorable desde un punto de vista emocional. De nuevo tendrás conciencia de ir hacia un tiempo mejor.

Leo

Si hoy consigues un éxito importante, en tu trabajo, finanzas o vida social, no debes cantar victoria tan fácilmente. Saturno se encuentra en posición dominante y aunque no te lo parezca detrás de ese éxito podría haber más problemas de los que habías imaginado. Tras una gran alegría podría esconderse el infortunio, cuidado.

Virgo

Es cierto que en estos últimos días estás atravesando bastantes dificultades, numerosos sacrificios o un trabajo agotador, y no hay duda de que Saturno podría haberte provocado todo esto. Pero también es cierto que tú has puesto igualmente mucho de tu parte buscando siempre ir por los caminos más difíciles o más áridos.

Libra

Hoy la Luna se encuentra en tu signo, pero formando un excelente aspecto con el Sol, esto te dará la serenidad y la fuerza que necesitas para soportar con calma, prudencia y filosofía los ataques o asechanzas de tus enemigos, y para contrarrestarlos de forma meditada y eficaz. Tú mismo lo acabarás convirtiendo en buen día.

Escorpio

Hoy te espera un día favorable o inspirado en lo que se refiere al dinero y los asuntos materiales o de tu patrimonio. Recibirás ayudas o apoyos gracias a lo cuales tu situación financiera mejorará o se consolidará. También será un día afortunado en el caso de que tengas que hacer algún viaje o tratar con personas de fuera.

Sagitario

Hoy disfrutarás de un día especialmente inspirado y favorable para las relaciones y contactos de todo tipo, especialmente si tienes algún trabajo de cara al público o relacionado con las comunicaciones. Tendrás una habilidad especial para lograr que los demás te den aquello que tú deseas o llevarles hacia donde tú quieres.

Capricornio

Deja que todo fluya, no intentes que las cosas vayan en la dirección que tú deseas o que los demás hagan lo que tú quieres, no olvides que en estos momentos Saturno está poderoso y no será fácil que las cosas salgan como te gustaría, ni en el trabajo ni tampoco en el amor, porque también tendrás problemas con seres queridos.

Acuario

Hoy vas a notar un poco más la severa y difícil influencia de Saturno, ya que te causará un día especialmente melancólico o triste, incluso aunque no existiera razón para ello. De todos modos es probable que tengas algún desencuentro en el ámbito familiar o con tu pareja, te podrías sentir incomprendido o algo maltratado.

Piscis

Hoy será un día algo más favorable que los anteriores, pero Saturno aún va a seguir causando problemas debido a su posición dominante. Perderás muchas energías luchando por cosas que realmente no merecen la pena, tienes que pensar más en ti, a veces lo das todo por los demás y luego no te lo agradecen y te dan la espalda.