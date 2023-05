Mazón negociará el próximo Consell a partir de los 2.000 puntos de su programa electoral

El ganador de las elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, condiciona unas hipotéticas negociaciones para formar gobierno al cumplimiento del programa con el que el PPCV ha concurrido a los comicios y que ha ido desgranando en los últimos meses, formado por 2.000 puntos y en el que se incluyen medidas como la reforma fiscal o el adelgazamiento del gasto político, entre otros. No obstante, considera que no es momento de hablar de "quinielas o sillas" y añade que pretende formar un Consell "lo más estable posible" que, "en cualquier caso", gobierne para todos los valencianos.

El líder y candidato del PPCV a la Generalitat ha presidido este lunes por la tarde una Junta Directiva extraordinaria del partido en la que se han analizado los resultados en la Comunitat Valenciana y en los municipios. En ambos ámbitos, los populares van avanzado ampliamente y han desalojado a la izquierda, tanto en las tres capitales y en Elche (la tercera ciudad más poblada) y en las tres diputaciones. Solo el llamado cinturón rojo del área metropolitana de Valencia resiste con alcaldes socialistas, como es el caso de Mislata, Burjassot o Paterna. El objetivo del encuentro fue, por tanto, valorar los resultados del 28-M y fijar la hoja de ruta de las próximas semanas, con el objetivo de garantizar "el mejor gobierno posible para la Generalitat" y establecer las negociaciones en la formación de los ayuntamientos.

En una comparecencia previa a la reunión orgánica, Mazón prometió que a partir del próximo lunes 5 de junio, cuando esté finalizado el recuento oficial de votos, abrirá una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios "en función del orden que los valencianos han marcado" en las urnas y "de mayor a menor", por lo que detalló que empezaría por el PSPV-PSOE seguido de Compromís y Vox.

Según precisó, él prefiere gobernar en solitario, después de la también ganadora de la Alcaldía de Valencia y secretaria general del partido, María José Catalá, haya abogado por esta opción para después llegar a "acuerdos puntuales" con otros partidos. "Faltaría más, lo llevo diciendo toda la campaña", manifestó.

Ahora bien, remarcó que sus «líneas estratégicas de negociación» será el «programa de gobierno» del PPCV que lleva meses desgranando. «Esto no va de con quién ni de qué sillas, sino de para qué», subrayó. «Va de gobernar, de ayudar a la gente, de bajar impuestos, de defender la Comunitat Valenciana, no va de otra cosa. No va de Pepe, Antonio o Juan, va con seriedad», dijo. «No presido un partido de quinielas, sino un partido que quiere gobernar con eficacia y defender la Comunitat Valenciana. A partir de ahí, podemos hablar de lo demás, pero lo primero es lo primero», remarcó.

Preguntado por si pactaría con Vox si no fructifican las negociaciones y por si aceptaría gobernar con su candidato, Carlos Flores, quien fue condenado en 2002 por violencia de género, Mazón afirmó que ya se verá «lo que dice el bloque de izquierdas y el resto de grupos» parlamentarios. «Tengo extraordinario respeto por el resto de grupos por la responsabilidad que me corresponde y con la tranquilidad que ello implica», aseveró, y rechazó entrar en «hipótesis».

En esta línea, tras ser cuestionado por si aceptaría pactar con Vox si su candidato a president exige la retirada de la ley valenciana contra la violencia machista, insistió en que él no quiere responder sobre hipótesis porque no le «parece serio». «Todos tenemos que avanzar en la igualdad de género, es mi respuesta», concluyó el candidato del PPCV.