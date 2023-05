Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, ha tenido que abandonar Supervivientes por un problema de salud que no ha podido solucionar el equipo médico de Honduras y por el que tiene que volver para tratárselo en España. A raíz de este caso, comentado en Sálvame, Pipi Estrada ha contado cómo fue su peor momento en el reality.

"Todos los que hemos estado en Supervivientes hemos vivido capítulos de salud. En mi caso, a mí me cosieron sin anestesia tres puntos de sutura", ha explicado el colaborador. De hecho, ha detallado que le dieron los puntos en la ingle.

"Cómo sudaba, que parecía que me estaba duchando", ha explicado. Además, ha revivido el momento: "No tenían anestesia porque me llevaron a una cueva y pusieron cuatro palos. Y salí adelante".

"Hay que aguantar", ha reivindicado. En cuanto a la causa de su intervención, ha explicado, sin tapujos: "Se me enquistó un pelo en el culo y parecía mi culo el de un mandril". "Este chaval ha tenido mala suerte", ha expresado por Manuel Cortés.