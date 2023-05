Catorce de los quince alcaldes que gobiernan desde las primeras elecciones municipales de 1979 revalidan sus mandatos

La inmensa mayoría de los quince alcaldes que gobiernan desde las elecciones locales de 1979 y que se presentaban a estos comicios han revalidado sus mandatos, a excepción del regidor de la localidad salmantina de Villaseco de los Reyes, donde Arturo Calvo Inés, del PP, dejará de gobernar tras 44 años.

El regidor de este municipio de 324 habitantes dejará el cargo tras gobernar de manera continuada desde las primeras elecciones municipales de la democracia. Así pues, da paso a un Consistorio gobernado por la plataforma España Vaciada con el probable apoyo de los regionalistas de Salamanca Sí.

La España Vaciada y el Partido Popular han logrado el mismo número de ediles, tres, pero este último ha contado 19 votos menos, quedando en segundo lugar. Por su parte, Salamanca Sí ha obtenido un concejal, por lo que tiene en su mano configurar una mayoría de gobierno, estipulada en cuatro representantes.

En los otros catorce municipios en los que volvían a optar a la alcaldía los alcaldes que llevan gobernando desde 1979 no ha habido sorpresas. Del total, ocho alcaldías son para el PP, dos para el PSOE, una para el PRC, otro para el PAR y dos independientes.

Catorce alcaldes gobernarán 48 años

De los veteranos que han repetido en estos comicios ha vuelto a ganar José Antonio González, alcalde con el PP de Bercero (Valladolid), un pueblo de algo más de 170 habitantes, o Juan Manuel Díaz López, también del PP, que gobierna en Berzosilla (Palencia), un municipio que apenas pasa de los 40 censados.

Otro de los que ha revalidado su alcaldía es José Luis Rico Hernández, del PSOE, en la población vallisoletana de Marzales, de unos 48 habitantes. También ha sido reelegidos Lucas Aguado Fernández (PP) en Roturas (Valladolid), un municipio de menos de 35 habitantes.

Asimismo han vuelto a ganar Pere Moradell, alcalde con el PSC de Torroella de Fluviá (Girona), un pueblo de unos 700 habitantes, o Josep Vila Camps, independiente que seguirá al frente del municipio barcelonés de Fogars de la Selva.

Los otros veteranos que repetirán se reparten por el resto de la geografía española: Ignacio Gordón (PP) en Matillas (Guadalajara); Evaristo Domínguez (PP) en Meruelo (Cantabria); Manuel Murciano (PAR) en Moscardón (Teruel); José Antonio Pérez Cortés (PP) en Quintela de Leirado (Ourense); Francisco Manuel Asón (PRC) en Ribamontán al Mar (Cantabria); Carlos Rivera en Torremocha de Jarama (Madrid); Luis Partida (PP) en Villanueva de la Cañada (Madrid) y Salvador Pérez en Villarroya (La Rioja).

El alcalde más veterano se retira

Por otro lado se encuentran regidores que no han concurrido en estas elecciones por primera vez en más de 50 años, como el caso de José Luis Seguí (PP), el alcalde más veterano de España y que llevaba al mando de la pequeña localidad alicantina de Almudaina desde 1972.

Seguí, con 82 años y once mayorías absolutas a sus espaldas, decidió no aspirar esta vez a la alcaldía. Delegó así la candidatura del PP a Pau Navarro Giner, de 26 años, quien ha ganado con mayoría absoluta al obtener los cinco concejales del Ayuntamiento.

En Beade (Ourense), Senén Pousa llevaba gobernando desde 1974 y no repitió en esta ocasión después de que el PP -el partido del que formaba parte- decidiera prescindir de él como candidato por su apoyo al dictador Francisco Franco. No obstante, si bien Pousa no volvió a ser el cabeza de lista de los populares, sí que ha conseguido representación en el Consistorio tras presentarse con una candidatura independiente.