El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha calificado este lunes de "valiente, acertada y profundamente democrática" la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de avanzar las elecciones generales al 23 de julio tras asumir personalmente la derrota para el PSOE en las autonómicas y municipales de este domingo.

Ha considerado que supone "dar la voz a los ciudadanos" para que decidan "qué camino tiene que tomar España" y ha dicho que el partido socialista saldrá a "ganar" y pedirá "concentrar el voto en el camino del progreso, la política útil y el diálogo". El otro camino, ha advertido, es "el del retroceso, la política estéril y la confrontación".

Sobre la elección del cabeza de lista para el 23-J, Illa ha señalado que no hay tiempo para poder poner en marcha un proceso electoral de primarias. Ha afirmado que, además, los estatutos del partido ya prevén no hacerlo ante convocatorias extraordinarias de elecciones, porque complican llevarlo a cabo "en condiciones".

Preguntado por si Meritxell Batet podría repetir como cabeza de lista, como en los anteriores comicios, ha dicho que no está en condiciones de hacer ningún anuncio, pero ha pedido que no se interprete que lo descarta.

Sobre unas elecciones anticipadas en Cataluña, Illa ha indicado que la facultad de convocarlas la tiene Aragonès, que "se ha manifestado siempre contrario a esta decisión". "No tengo nada a decir", ha añadido.

Encarga a Collboni formar un gobierno "estable"

El primer secretario del PSC, que ha hecho estas declaraciones durante una rueda de prensa para valorar los resultados de las elecciones municipales, ha contado que ha encargado al candidato socialista en Barcelona, Jaume Collboni, formar un gobierno "estable, progresista y pensado estrictamente en clave local".

Después de que el grupo municipal de Collboni fuera la segunda fuerza más votada y lograra 10 concejales, uno más que Junts, Illa ha dicho que "Barcelona no se puede gobernar con 11 concejales de 41". "No hay ninguna formación política que tenga capacidad por sí misma de gobernar en solitario la ciudad", ha añadido. En este sentido, el líder del PSC ha afirmado que no se puede descartar nada en Barcelona, que "no será moneda de cambio de nada".

Preguntado por el papel que puede jugar en las negociaciones para llegar a pactos en la capital catalana el candidato de Junts, Xavier Trias, ha respondido que cree en los proyectos "colectivos" y "no personalistas". "Que toda una candidatura tenga un nombre de persona, en fin...", ha comentado. También ha cargado contra la "fotografía" de Trias en la noche electoral junto a la presidenta de JxCat, Laura Borràs.

El dirigente socialista ha explicado que dará "un amplio margen de maniobra" a los alcaldables socialistas para llevar a cabo las negociaciones y "traducir los resultados en esquemas de gobierno" en cada uno de los municipios. Y ha pedido hacerlo con los criterios de estabilidad, de generar prosperidad y de hacer avanzar a Cataluña.

Ha dicho que no plantearán ninguna "directriz" para llegar a alianzas con un partido determinado por encima de otro. "Pactaremos pensando en la estabilidad de un municipio, que haya gobiernos progresistas", ha asegurado, y ha añadido que no quieren ser "defensivos" desde los consistorios, sino configurar gobiernos municipales que "hagan avanzar las cosas".

Las negociaciones para formar gobiernos, ha explicado Illa, estarán encabezadas por los respectivos alcaldables socialistas, bajo la coordinación de la vicesecretaria de Organización y Acción Electoral del PSC, Lluïsa Moret; el secretario de Política Municipal, Joaquín Fernández, y el secretario de Organización, José Luis Jimeno.