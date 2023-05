Abascal asegura que Vox tiene "la mano tendida" para pactar con el PP y que ya se han dado "los primeros contactos"

En la calle Bambú de Madrid, donde se asienta la sede nacional de Vox, apenas han tenido tiempo para disfrutar de los resultados electorales, que les sitúan como la formación que más crece en toda España. Un día después de la jornada electoral, con la noticia de un adelanto electoral de por medio, ya han comenzado los contactos de cara a pactar con el PP en las distintas comunidades y ciudades de España, según ha asegurado Santiago Abascal este mismo lunes. "Hoy no es el día de las exigencias, ni de los ultimátums, ni de de las palabras gruesas", ha defendido el líder de Vox, sino el de "la mano tendida".

Vox interpreta estas elecciones como su "clarísima e incontestable consolidación" en el mapa político. Y esta es la clave de su victoria, que los populares les necesitarán para formar mayorías. Así, el líder de la formación se ha mostrado hoy como "la posibilidad de la alternativa en España". "Es un deber constituir desde ayuntamientos y regiones una alternativa a la herencia que ha dejado el pacto de Sánchez con el comunismo, el separatismo y el terrorismo", ha afirmado antes de confirmar que "en los próximos días" habrá reuniones con Alberto Núñez Feijóo.

Según ha aclarado el líder de Vox, su partido coordinará los pactos a nivel nacional. "Habrá una coherencia y una coordinación centralista", ha dicho, aunque previamente los candidatos de cada zona deberán "ver que les cuentan los del Partido Popular". "Ellos creen que pueden tener distintos discursos en función del territorio, nosotros no", ha zanjado. La posición de Vox va a ser en todo caso "nacional", y el líder del partido ha sido inequívoco en este punto.

Abascal ha sostenido que "el PP tiene que decidir si está decidido a construir esa alternativa" y ha reiterado, una y otra vez, que ellos tienen "la mano tendida". "Hoy es el día de saber si vamos a contar con respeto, altura de miras, responsabilidad y patriotismo", ha señalado en clara referencia al líder popular. Pese a todo, Abascal también ha hecho hincapié en que nadie debe contar con Vox "para recibir un regalo". "Lo hemos dicho durante toda la campaña, quien quiera que regalemos votos al PP que vote al PP", ha afirmado.

Respecto a la posibilidad de que el adelanto electoral dificulte los pactos entre ambas formaciones, Abascal ha asegurado que no será así. "Nosotros no tenemos problemas estratégicos porque los españoles saben lo que queremos". "Que no se den gobiernos de izquierda no solo depende de Vox, pero en la medida en que depende de nosotros trataremos de evitarlo", ha explicado Abascal. Pero ha advertido de que no van "a regalar" lo que no les "pertenece": "La confianza de los españoles".

El líder de Vox ha hecho énfasis también en que "la alternativa" no debe consistir, a su juicio, en simplemente cambiar "quién se sienta en los sillones". "La alternativa real consiste en derogar cada una de las políticas de Pedro Sánchez", ha zanjado.