Quejas sobre la coronación, alcoholismo, 'Supervivientes': así es Mike Tindall, sobrino político del rey Carlos III

Si ya de por sí era extraño que el príncipe Harry estuviese sentado durante la Coronación del rey Carlos III de Inglaterra en tercera fila —junto con un denostado príncipe Andrés por su relación con el magnate pedófilo Jeffrey Epstein y su implicación en la trama de trata de menores, y sus hijas, la princesas Beatriz y Eugenia de York—, había que mirar cuatro asientos más atrás para encontrar a otro miembro díscolo de la familia real británica. Hablamos de Mike Tindall, quien se ubicaba junto a su esposa, Zara Phillips, hija de la princesa Ana, y, por tanto, sobrino político del monarca.

En el último episodio de su podcast, llamado The Good, The Bad & The Rugby, Tindall se ha quejado de su asiento. "Fue increíble estar sentados donde estábamos y bastante frustrante, porque que no podías ver a través de las columnas y esquinas aunque tuviéramos un televisor allí y, obviamente, [tampoco] todo lo que pasaba en la parte trasera y delantera [de la abadía de Westminster]", ha declarado.

A pesar de ello, admitió sentirse honrado de haber participado en el evento. "Tenías que estar allí. Creo que lo mejor de aquel día fueron las seis horas y media de lacayos militares en el patio trasero del Palacio de Buckingham haciendo tres vítores por el rey. Los vellos de punta", ha añadido. Y es que esa naturalidad de Tindall concuerda con la de un plebeyo que ha llegado a pertenecer a La Firma, si bien su camino ha sido algo tempestuoso.

Nacido en Otley, al norte de Leeds, en octubre de 1978 (tiene 44 años), Mike Tindall se hizo famoso en todo Reino Unido por ser no solo un gran jugador de rugby —dividió su carrera en dos equipos: ocho años en Bath y siete en Gloucester—, sino porque coronó su carrera ganando con la Rosa, sobrenombre de la selección de rugby de Inglaterra, la Copa Mundial de Rugby de Australia en 2003.

Este año, y en Sídney, el príncipe Harry le presentaría a su prima, Zara Phillips. "Nunca antes me había enamorado, pero Zara es el amor de mi vida. Sin duda alguna", llegó a confesar años más tarde a la revista Hello!. Sin embargo, ya en aquella época acusaba un problema que ha arrastrado a lo largo de los años y del que él mismo ha hablado, sobre todo cuando hubo de recordar cómo fue conocer a la nieta de Isabel II.

"Salimos a almorzar y yo terminé bastante bebido, pero luego nos dimos cuenta que a los dos nos encantaba estar abrazados. Fue un buen comienzo", admitió. Aún así, parece que el hecho de pertenecer a la monarquía le ha hecho cambiar demasiado los hábitos, pues dos veces ha sido sorprendido al volante superando la tasa de alcoholemia y con bastantes copas de más.

Tindall, que se tuvo que someter a cirugía facial puesto que se ha roto la nariz ocho veces, ha tenido además otro desliz importante, puesto que en 2011, poco después de casarse, se le vio tonteando con una joven, si bien se corrió un tupido velo y el matrimonio siguió adelante con, de hecho, bastante buena fama, pues suelen asistir a muchos compromisos de la realeza.

La boda con la única hija de la princesa Ana y su primer marido, el capitán Mark Phillips, tuvo lugar en Canongate Kirk, en la capital de Escocia, Edimburgo —seguida de una recepción en la residencia oficial de la familia real en Escocia, el Palacio de Holyroodhouse—, justo un año después de comprometerse, lo que ocurrió en julio de 2010.

El matrimonio entre Zara y Mike tiene tres hijos: la primogénita, Mia Grace, de nueve años; Lena Elizabeth, que este junio cumplirá cinco años; y Lucas Philip, nacido en marzo de 2021. Además, revelaron en 2018 que entre Mia y Lena, la madre sufrió dos abortos espontáneos.

Miembro del Imperio Británico por su carrera y distinciones deportivas desde 2007, se retiró del rugby profesional en julio de 2014. "Después de 17 años, es hora de retirarse del rugby. He tenido la suerte de jugar con magníficos jugadores, en dos grandes clubes y he vivido momentos increíbles. Doy gracias a todos los que me han apoyado", tuiteó.

Con una fortuna que ronda los 20 millones de dólares, que ha amasado gracias sobre todo a sus inversiones inmobiliarias y patrocinios de marcas, así como por ser imagen de compañías como la casa de apuestas Betway, Mike Tindall también es conocido por su labor filantrópica con diversas organizaciones y ONGs, como una centrada en la investigación contra el Parkinson o Right to Play.

Por último, un dato que en España recuerda a, por ejemplo, María Zurita en MasterChef o Ignacio de Borbón en Supervivientes: Mike Tindall participó en 2022 en I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!, un reality británico muy parecido al mencionado de Mediaset en el que los famosos son llevados a la jungla de Australia y donde también han de superar desafíos para conseguir comida y que los espectadores no les expulsen. El exjugador de rugby estuvo a punto de llegar a la final.

Antes de entrar declaró que Zara, que más tarde le visitaría en el programa, le instó a que dijese que sí y que se comportase siendo él mismo, "que al fin y al cabo es todo lo que puedes ser". "Me dijo que me lo pasara bien, que eso era lo más importante. Su mayor preocupación era que mostrase lo ruidoso que soy cuando mastico", bromeó.