Sánchez adelanta las elecciones generales: ¿afecta este giro a la presidencia española del Consejo de la UE?

Pedro Sánchez escribe su propio guion y este lunes ha dado un giro con la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio, justo un día después del desplome de la izquierda en los comicios municipales y autonómicos. El paso por las urnas estaba previsto para diciembre, pero con el adelanto, además, coincide de lleno con la presidencia española del Consejo de la UE, que se dará entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. La pregunta ahora es si el cambio de planes en el calendario nacional afecta a escala europea.

La respuesta es no. La presidencia semestral del Consejo es de país, no depende del color político del Gobierno. Esto es, el camino se mantendría tanto si después del 23-J siguiera Sánchez en Moncloa como si pasase a haber un Ejecutivo liderado por el PP de Alberto Núñez Feijóo, que fue el gran beneficiado en las autonómicas y municipales.

Además, la agenda de la presidencia del Consejo ya está cerrada, aunque es susceptible de cambios. El Gobierno de coalición preparaba una intensa actividad durante esos seis meses, con cumbres ministeriales en todas las comunidades autónomas y un encuentro de líderes informal -como el que organiza todo país anfitrión cuando ostenta la presidencia- en la Alhambra de Granada.

No obstante, no es extraño que se celebren unas elecciones en medio de una presidencia. El último caso de esto está muy cercano: Francia celebró sus presidenciales en abril de 2022, justo en la mitad de su paso por el asiento de 'mando' del Consejo de la UE. En ese escenario no hubo cambio de color político, pues Emmanuel Macron revalidó su estancia en el Elíseo. Suecia, por otra parte, sí giró hacia la derecha el pasado septiembre, justo antes de iniciar su turno pasando de un gabinete socialdemócrata a otro conservador.

Julio además es un mes realmente intenso en cuanto a agenda europea e internacional se refiere: el 1 de julio llega España a la presidencia rotatoria del Consejo, y el 11 y 12 de ese mismo mes se celebra la cumbre de la OTAN en Vilna, en pleno avance de la invasión rusa de Ucrania. Ya el 13 de julio Sánchez tiene prevista una comparecencia en el Parlamento Europeo en Estrasburgo y justo cuatro días después, el 17, tiene lugar una cumbre UE-CELAC.