Violeta Mangriñán confiesa, entre lágrimas, que podría volver a Madrid debido a sus compromisos laborales

Violeta Mangriñán ha desvelado que baraja la posibilidad de mudarse de nuevo a Madrid en septiembre. A pesar de que su sueño es vivir con su familia en Valencia, tras una profunda reflexión, la modelo ha contempla la posibilidad de volver a la capital debido a sus compromisos laborales.

A través de varias stories en su cuenta de Instagram, la extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, entre lágrimas, ha confesado que está viviendo una situación muy difícil. La agenda laboral de la influencer y la de su pareja, Fabio Colloricchio, los mantiene viajando a diferentes partes del país, pero principalmente a Madrid.

Con la idea de no estar mucho tiempo separados de su hija Gala, la pareja ha estado trasladándose en tren. Sin embargo, los constantes viajes apenas les permite descansar y es algo que ya empieza a afectar a su bienestar físico y emocional. Es por ello que, después de dialogar con su familia, la joven de 28 años ha llegado a la conclusión de que lo mejor, tanto para ella como para su novio, es que se muden a la capital madrileña.

'Stories' de Violeta Mangriñán en los que habla de su regreso a Madrid. INSTAGRAM

Aunque por el momento, la pareja se encuentra "barajando todas las opciones posibles", lo cierto es que probablemente vuelvan a Madrid después de verano. "Volveremos a Madrid de alquiler y la casa de Valencia la tendremos para ir en vacaciones, fines de semana o cuando nos apetezca", expresó en un story.

Una situación que Violeta Mangriñán no lleva nada bien y que la ha roto por completo, sobre todo después de luchar durante varios años por tener su hogar en Valencia. "Me hice una idea en mi cabeza que no está siendo como esperaba. La calidad de vida en Valencia es infinitamente mejor que en Madrid y vivir en esa casa, que es mía, es mucho mejor que vivir en Madrid en un piso de alquiler", confesó.

"No estoy llevando bien la idea de dejar esa casa para volver a un piso. Pero trabajando Fabio y yo en Madrid y teniendo nuestra vida en Valencia... Vivir en un ave no es calidad de vida en estos momentos...", manifestó en otro story.

A pesar de que la decisión no es nada fácil para la influencer, todavía quedan un par de meses por delante para poner todas las cartas sobre la mesa y tomar la decisión más acertada para la familia Mangriñan Colloricchio.