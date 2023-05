Así son Cristina y Marisa Zapata, las gemelas de 'First Dates', que también se dedican a la producción teatral

Las gemelas Cristina y Marisa Zapata llevan atendiendo a los comensales de First Dates desde 2017, cuando comenzaron su andadura en el espacio de Cuatro.

Desde entonces han visto pasar por el restaurante del amor a cientos de solteros que acudían al programa con la esperanza de encontrar una pareja.

Aunque ambas reconocen que no se esperaban estar tanto tiempo en televisión (First Dates acaba de cumplir 7 años): "Cuando fuimos al casting no sabíamos exactamente a qué nos presentábamos", reconocen

"Era todo como un sueño y nos alegra mucho que tanto la productora (Warner Bros. ITVP España) como la cadena (Mediaset) hayan confiado en nosotras para poder seguir en este maravilloso proyecto, que tiene que ver con algo tan bonito como es el amor, ayudar a la gente a que se enamore", añaden.

Laura Boado, Matías, Roure, Carlos Sobera y Marisa y Cristina Zapata, en 'First Dates'. CUATRO

Productoras de teatro

Nacidas en Extremadura en 1979, las hermanas han compartido todo desde entonces, desde estudios (Arte Dramático en la Universidad de Sevilla), trabajo (First Dates) o proyectos personales.

"Llevamos veintitantos años trabajando juntas. En casi todos los proyectos hemos estado las dos. Hemos hecho teatro casi siempre las dos juntas, en televisión... Incluso nos hemos sustituido la una a la otra", explican.

Marisa y Cristina Zapata , en 'First dates'. MEDIASET

Su próximo reto será en el teatro con "una comedia de ciencia ficción, algo que no está demasiado visto porque es muy difícil hacer cosas con efectos especiales", comentan.

"Es nuestra primera producción, a ver qué sale. Esperemos que funcione, porque es un riesgo, pero también una nueva aventura", señalan Marisa y Cristina.

Hablan de su enfermedad

Ambas sufren Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) desde pequeñas: "Al principio, cuando me dio el batacazo gordo, no quería que se enterara nadie", recuerda Marisa.

"Mis padres, mi hermana y poco más, porque era una tragedia muy grande y me dije: ¿Qué van a pensar de mí en mi pueblo?, ¿me echarán de mi trabajo?, ¿pensarán que no estoy capacitada...? Todas esas dudas. Es que el TOC es duda", añade la extremeña.

Cristina, por su parte, afirma que "hay que dar visibilidad a esto porque muchas veces la gente no sabe lo que es el TOC. Se piensan que es ser ordenado… ¡Y es mucho más! Decir que tenerlo es tener manías es simplificarlo mucho".