Enfermar a otros sin querer queriendo

Se acerca el Día del Medio Ambiente 2023, el 5 de junio. Pero ¿qué es el medioambiente en realidad? Hacer abstracción del término no resulta sencillo, ni siquiera a quienes piensan de forma colectiva y con compromiso. Más o menos, el medioambiente sería todo aquello que nos rodea que mejora o empeora la salud de las personas y las demás criaturas, su supervivencia biodiversa y socioeconómica en la generación actual y en las sucesivas. Lo de incluir al planeta nos parece un símil excesivamente simplificado y abstracto. El planeta vive en una permanente entropía y se organiza o desorganiza según sus pulsiones, aunque es verdad que ahora nosotros le estamos tambaleando un poco más su cambio permanente, o acelerándoselo. Simplificando, el medioambiente es el reino de las interacciones. Luego este 5 de junio debe servir para mirar al conjunto y sus relaciones; para preguntarnos qué es y hace cada cual en este entramado, que no es solo lo verde, como por poca atención o por reducción a la simpleza se cree. Un paréntesis: los debates sobre el medio ambiente urbano y global apenas han aparecido en la campaña electoral; suspenso clamoroso a los partidos.

Pero la sorpresa no tiene límites cuando se trata actuar en defensa de lo socioambiental. Varias zonas europeas piden a la UE retrasar medidas severas para evitar la contaminación del aire. Este hecho, abrir la espita a emisiones que rebajen la calidad del aire que respiran los habitantes de varias grandes ciudades/áreas de Europa podría disculparse si fuese resultado del desconocimiento. Pero no. En este caso las falsedades climáticas son fáciles de detectar, simplemente acudiendo a la unanimidad de la ciencia. Luego solo nos queda pensar que quienes piden indulgencia tienen la intención de confundir o engañar, por más que se apele a las dificultades de acercarse al calendario reductor que marcan Europa y la Organización Mundial de la Salud. ¿Será porque todavía se piensa que la especie humana tiene el derecho, inalienable -algo teológico en ciertas religiones- a la explotación del mundo natural? Tema del que se ocuparon los filósofos de hace muchos siglos. Pensábamos que el asunto ya estaba saldado y que nos sentíamos parte de un todo que debía convivir haciéndose el menor daño posible a sí mismo –con la contaminación mucho- y al resto de los enclaves socionaturales y especies vivas.

La ciencia es unánime al atribuir a la contaminación del aire la causa de múltiples afecciones y miles de fallecimientos. España ya fue sancionada, o advertida de sanción por la UE, por la mala calidad del aire; especialmente grave en Madrid y Barcelona, pero también en el área del Llobregat. Tanto es así que la UE va a endurecer los niveles de alerta; parece que no se acercan todavía a lo que la OMS recomienda. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente pueden ser 30.000 las personas que cada año enferman o fallecen de forma prematura en España debido al aire contaminado que respiran (datos de finales de 2022). La doctora María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y del Ambiente de la OMS, advertía que de no tomarse medidas urgentes se podría tambalear y mucho nuestro sistema sanitario. Por eso “suenan mal y hacen daño” las palabras de dirigentes políticas que menosprecian la acción ciudadana cercana en la lucha contra el cambio climático global.

Porque el factor contaminante no es nuevo ni desconocido por quienes tienen en su mano, con sus normas, que enfermemos menos. Saquémosles enseñanzas y aprendizajes a estas dos entradas recogidas en 20.minutos.es: Madrid advierte de niveles de contaminación "perjudiciales para la salud" y aconseja no hacer ejercicio al aire libre (28-12-2022), advertencia dada a conocer por Madrid Salud. Y esta otra: Madrid cumple por primera vez las normas de calidad del aire de la Unión Europea (2-01-23), que parece mucho más positiva; incluso el señor alcalde lo resaltó con la elocuente frase de “Madrid por fin respira”.

Razones tenía para estar contento ya que las 24 estaciones de medición de dióxido de nitrógeno habían mejorado sus registros desde 2018. En la noticia se resaltaba que si se consolidaba ese cambio de tendencia la ciudad evitaría la multa millonaria de Bruselas por su última sentencia. De hecho el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) (20minutos.es del 22-12-22) ya había condenado a España por no evitar que Madrid y Barcelona superaran entre 2010 y 2018 los niveles de polución aconsejados. Por cierto, no nos olvidamos del ruido ambiental y la salud, como nos recuerda el Instituto de Salud Carlos III, pero es un tema que alargaría excesivamente la presente entrada.

Ante el hecho de no ser exigentes nos atrevemos a titular este artículo regañando a los administradores urbanos que enferman a la gente sin querer queriendo. En este atropello a la salud se encuentran también otras regiones del norte de Italia, en Holanda y Austria. Se nos antoja que son las que más deberes de salud ambiental tienen retrasados. Es sonrojante: piden a la UE, en octubre del año pasado, que las excluya de exigencias y sanciones por no ajustarse a las nuevas directrices planteadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por más que adornen su demanda con un título prometedor: Documento de posición de la Iniciativa de Calidad del Aire de las Regiones (AIR) sobre la Revisión de la Política de Calidad del Aire 2022 de la Comisión Europea. Es preocupante y debería ser perseguido en los tribunales porque seguro que el personal técnico y los gobernantes conocen el informe Taking a stand against air poluttion - The impact on cardiovascular disease, publicado en 2019. A esta evidencia se aferra la Sociedad Española de Cardiología (SEC) para urgir a crear una nueva subdisciplina en los hospitales: la “cardiología ambiental”. A lo que nosotros añadiríamos que en los estudios de grado relacionados con las Ciencias de la Salud hubiese de forma obligatoria una asignatura continuada que se podría llamar “Salud y medioambiente”. Ya hay algún máster, pero no es suficiente. Si tienen dudas que pregunten a ISGlobal.

Sin querer queriendo -como decía el superhéroe muy especial Chapulín Colorao tan televisivo hace unos 50 años por sus frases contradictorias- los efectos perniciosos no hacen sino aumentar. Las planificaciones urbanas deben hacerse (reordenarse) siguiendo los principios que relacionan ciudad con el medio ambiente y la salud (ODS 11). Alguien, no se sabe si exagerando o ajustándose a la cruda realidad, asimiló algunas ciudades con las salas de espera de los hospitales; y no se refería solamente a las de Pakistán, China o La India. Mientras todo esto sucede, el Gobierno de España considera “indecente” las estrategias (argucias) de Madrid, Cataluña y otras regiones europeas para blanquear sus incumplimientos. Casi nadie se ha enterado del rapapolvo europeo porque las minucias electorales lo han llenado todo, imaginamos que “con querer queriendo”. Estamos confundidos con los quereres de los gobernantes que parecen pasar demasiado tiempo en interpretar para sí mismos y en relación con la ciudadanía la multiperspectiva del famoso trabalenguas:

Quiero y no quiero querer a quien no queriendo quiero.

He querido sin querer y estoy sin querer queriendo.

Si por mucho que te quiero, quieres que te quiera más,

Te quiero más que me quieres, ¿qué más quieres?, ¿quieres más?

Nuestra esperanza es que los nuevos gobernantes y ediles surgidos de las urnas recuperen el sentido ético del querer a los demás más que a sí mismos-as. Nos sirve para cerrar esta entrada aquello que fundamentaba Adela Cortina de que “la ciudadanía tiene derecho a no ser engañada”.